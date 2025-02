Arriva la prima eclissi 2025, la Luna del Verme ci regalerà uno show celeste imperdibile

Sarà la Luna del Verme la protagonista della prima eclissi di quest'anno. Il nostro satellite in fase di piena sarà oscurato totalmente, l'evento visibile (almeno parzialmente) anche dal nostro Paese.

Il plenilunio di marzo ci regalerà la prima eclissi totale 2025

Il nostro satellite naturale raggiungerà la fase di piena il prossimo mese in condizioni davvero particolari. Si troverà infatti allineato al Sole e alla Terra, facendo sì che il primo, illuminando il nostro Pianeta, proietti la sua ombra sulla Luna, dando così origine all'eclissi totale della Luna del Verme. Questo ci regalerà uno spettacolo straordinario, facendo apparire il nostro satellite naturale rossastro, per effetto del fenomeno conosciuto anche come "scattering di Rayleight".

Eclissi Luna del Verme 2025, quando?

Quando potremmo ammirare l'eclissi lunare totale? Come riferito dall'Uai, Unione astrofili italiani, il plenilunio con eclissi totale di Luna si verificherà il prossimo 14 marzo. Sarà proprio in quell'occasione che il nostro satellite naturale "scomparirà" ai nostri occhi.

Il nostro satellite raggiungerà la fase di piena tecnicamente alle 7.55 ora italiana, quando non sarà più visibile in quanto sotto l’orizzonte. Tuttavia l’eclisse inizierà molto prima, e anche alle nostre latitudini potremmo ammirare la fase penombrale, forse un po' meno spettacolare ma non meno affascinante dell’eclisse vera e propria. Potremmo assistere anche all'inizio dell'eclisse parziale, previsto per le 6.09 ora italiana, mentre dovremmo rinunciare a vedere dal vivo il momento clou. Non mancheranno però i collegamenti in rete, che permetteranno di assistere anche alla massima fase di eclisse, che avverrà tra le 6.26 e le 7.31 UTC.

Ecco la tabella con tutte le fasi, l'indicazione degli orari UTC e quelli in Italia:

©Timeanddate

Come prepararsi allo spettacolo con l'eclissi di Luna di marzo

In presenza di cieli sereni non occorreranno strumentazioni particolari e anche dall'Italia potremmo ammirare la fase penombrale e la prima parte dell'eclissi vera e propria. Potremo assistere a occhio nudo al fenomeno della Luna che tenderà a sbiadirsi, per poi iniziare a scomparire ai nostri occhi.

Purtroppo, come già anticipato, non potremmo assistere all'eclissi totale, che sarà invece visibile solo dalle Americhe, dalla Nuova Zelanda, dall'Asia orientale, sopra l'Europa occidentale e l'Africa occidentale. Non mancheranno però i siti che permetteranno di seguire l'evento in diretta streaming.