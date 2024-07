Etna e Stromboli si "risvegliano" insieme: le eruzioni simultanee dei due vulcani e la smentita della scienza su un "collegamento"

Il vulcano Etna e lo Stromboli, in Sicilia, negli ultimi giorni si sono "risvegliati" insieme e c'è chi si domanda: c'è un collegamento tra le due eruzioni? Intanto il Dipartimento di Protezione Civile ha diramato anche lo stato di allerta rossa.

Etna e Stromboli in eruzione: le news

Dopo l'attività di spattering, il vulcano Stromboli, uno dei vulcani più attivi al mondo noto per le sue eruzioni regolari e di lieve entità, è tornato a dare spettacolo lo scorso 4 luglio con una nuova eruzione con frana di lava che ha spinto la Protezione Civile Regionale a far passare il livello di allerta da arancione a rosso. Il giorno dopo, il 5 luglio, anche il vulcano Etna ha dato spettacolo con un'eruzione che ha causato danni e disagi come la chiusura dell'aeroporto di Catania per la cenere. A distanza di pochi giorni dalle due eruzioni, che hanno visto sprigionare cenere e lava al largo della costa siciliana, il Presidente della Regione Sicilia Renato Schifani ha avanzato la richiesta dello stato di emergenza nazionale.

Nell'ultimo comunicato emesso dal Dipartimento della Protezione Civile si legge: «dalle telecamere di sorveglianza è stato possibile osservare una sequenza di flussi piroclastici alle 10:19; 10:27; 10:30; e 10:33 UTC che, propagandosi lungo la Sciara del fuoco, raggiungono rapidamente il mare». Anche l'eruzione dell'Etna, stratovulcano complesso della Sicilia originatosi nel Quaternario, il più alto vulcano attivo della placca euroasiatica, ha dato spettacolo con lava e cenere dall'altezza di 3.300 metri. L'Igv ha sottolineato nel comunicato: «dall'analisi delle telecamere di sorveglianza si è osservato che l'attività di fontana di lava del Cratere Voragine, segnalata nel precedente comunicato, iniziata alle 16:15 UTC di ieri 4 luglio 2024, si è gradualmente affievolita nel corso della notte per poi cessare intorno alle 01:50 UTC».

Etna e Stromboli sono collegati?

Intanto dopo le eruzioni a distanza di poche ore prima del vulcano Stromboli e poi del vulcano Etna c'è chi si domanda se c'è una correlazione; in particolare i vulcani sono collegati tra loro?. Gli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno sottolineato come dal punto di vista geofisico i due vulcani hanno apparati magmatici totalmente scollegati. L'attività vulcanica dell'Etna è di gran lunga più intensa rispetto a quella dello Stromboli come spiegato da Boris Behncke, vulcanologo dell’INGV: «pensiamo a esplosioni particolarmente forti (parossismi) con ricaduta di materiale nell’Isola e fino al mare. Stromboli questo tipo di evento è accaduto l’ultima volta nell’estate del 2019, mentre l’Etna ultimamente produce questi eventi quasi ogni giorno. Inoltre questo vulcano ha una varietà di stili eruttivi più ampia».

Nessuna correlazione o collegamento quindi tra le due eruzioni dell'Etna e dello Stromboli: «le attività non sono correlate. Anche se i due vulcani nascono dallo stesso ambiente geodinamico, ossia alla collisione fra due placche della litosfera, cioè quella africana e quella euroasiatica, ci sono tante differenze». Infine l'esperto dell'Ingv ha sottolineato: "l’Etna “pesca” il suo magma da 30 km di profondità mente lo Stromboli da 200 km. Questa caratteristica fa sì che sia escluso un collegamento tra i due sistemi».