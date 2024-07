Etna, nuova eruzione spettacolare: chiuso aeroporto a Catania - Video

Nel pomeriggio della giornata di ieri, giovedì 4 luglio 2024, una nube di cenere alta oltre 4 chilometri si è levata dal cratere dell'Etna a causa dell'attività del cratere Voragine. La colonna di vapore e cenere ha provocato la caduta di materiale lavico sul lato sud-est del vulcano siciliano. La cenere sta ricoprendo la città di Catania e i comuni limitrofi.

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, ha fatto sapere che ieri le telecamere di sorveglianza hanno evidenziato che l'attività del cratere Voragine si è trasformata a fontana di lava e produce una colonna che raggiunge l'altezza di circa 4.500 metri.

Eruzione Etna: chiuso l'aeroporto di Catania

La società di gestione dell'Aeroporto di Catania ha annunciato oggi, venerdì 5 luglio 2024, la sospensione di arrivi e partenza dallo scalo catanese a causa dell'eruzione dell'Etna.

«A causa dell'attività eruttiva dell'Etna e della contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l'Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori di spazio aereo B2 e B3. La pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze. Le operazioni di volo riprenderanno ad avvenuta rimozione della cenere vulcanica dalle pavimentazioni interessate dalla movimentazione degli aeromobili. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 15. I passeggeri - ha concluso l'azienda - sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo», si legge nella nota diramata dell'aeroporto di Catania.

Abbassato il livello di allerta

Intanto, in queste ore l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo di Catania ha abbassato il livello di allerta per il volo, il Vona, passato da rosso ad arancione, perché non c'è emissione di cenere. Ovviamente è ancora presto, per dire che l'eruzione sia conclusa, anzi, molto probabilmente non lo è.