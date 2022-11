Estate di San Martino 2022: quando, cos'è e quanto dura?

Si avvicina il periodo in cui nell'emisfero boreale si verifica quello strano fenomeno conosciuto anche con il nome di "estate di San Martino". Pioggia e freddo sembrano lasciare il posto a qualche giornata di sole, con un lieve rialzo delle temperature. Non si tratta di un colpo di coda dell'estate ma di un fenomeno avvolto da miti e leggende che, con il passare degli anni, sono entrati a far parte della credenza popolare.

Estate di San Martino 2022, quando si celebra?

In pieno autunno - a poco più di un mese dall'arrivo dell'inverno - può accadere che vi sia un periodo con temperature particolarmente miti. Nel nostro emisfero ciò accade intorno all'11 novembre, giorno in cui si celebra appunto San Martino.

La durata di questo fenomeno è svelata da un famoso detto popolare che recita "L'estate di San Martino dura tre giorni e un pochino", ma un pochino quanto? Secondo la scienza la durata del periodo mite, con assenza di precipitazioni e prevalenza di sole, non ha un limite prefissato. Soprattutto, non ci sono prove che si verifichi davvero (anche sequest'anno, per caso,potrebbe avverarsi).

Estate di San Martino, tra scienza e leggenda

La spiegazione scientifica potrebbe ricondurre il fenomeno all'espansione dell’anticiclone dalla Spagna verso tutto il Mediterraneo. Il ritorno ciclico tipico dell'anticiclone sarebbe quindi il "responsabile" di questo periodo così particolare. Ma, davvero, non ci sono prove.

A fianco alla teoria ci sono però miti e leggende che - nel corso degli anni - hanno cercato di dare una spiegazione meno tecnica e più suggestiva al fenomeno. La leggenda più diffusa vuole che, proprio l'11 novembre, San Martino abbia incontrato un povero, nudo e infreddolito, mentre faceva una passeggiata a cavallo nei pressi della città di Amiens, in Francia. Il freddo era pungente e il Santo non esitò a tagliare in due il suo mantello per offrire un riparo anche al viandante. Il gesto sarebbe stato talmente apprezzato che - proprio mentre donava metà del suo mantello al povero - spuntò un sole caldo.

Estate di San Martino 2022, ci sarà?

Se è vero che l'estate di San Martino non si verifica tutti gli anni, è pur vero che in questo 2022 sicuramente "anomalo" sotto il profilo delle temperature - in cui sembra di assistere a un'estate infinita - potrebbe apparire insensato parlare di un "ritorno" del caldo.

Stando alle tendenze attuali, anche nel 2022 potremmo parlare di "estate di San Martino". Dopo un'ottobrata con temperature ben al di sopra della media infatti, si prospetta un inizio settimana con nuvole e qualche pioggia. Il maltempo sembra però destinato a breve durata - e dopo aver investito alcune aree dello stivale tra mercoledì 9 e giovedì 10 novembre - il Sole sembra essere destinato a tornare protagonista proprio venerdì 11 novembre su gran parte d'Italia. Le tendenze attuali non ci permettono di fare previsioni a lunga scadenza certe, per cui vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sull'evolversi anche dell'estate di San Martino 2022.