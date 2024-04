Eclissi totale di Sole 2024: ecco le foto più belle e i video

Durante la giornata di lunedì 8 aprile 2024 abbiamo assistito all'eclissi totale di Sole. Un evento davvero eccezionale e affascinante che ha tenuto con il fiato sospeso e il naso all'insù migliaia e migliaia di persone. Ecco alcune delle immagini più belle.

Eclissi totale di Sole 2024: l'evento dell'anno

L'evento astronomico dell'anno: l'eclissi totale di Sole 2024 ha paralizzato un continente quando la Luna ha oscurato i cieli del Nord America e milioni e milioni di persone sono rimasti con il naso all'insù. Chi non ha potuto vederla dal vivo, invece, ha seguito le dirette sui social o sul web.

L'eclissi ha attraversato quattro stati del Messico, 15 stati degli Usa, tra cui:

Texas,

Oklahoma,

Arkansas,

Missouri,

Illinois,

Kentucky,

Tennessee,

Michigan,

Indiana,

Ohio,

Pennsylvania,

New York,

Vermont,

New Hampshire,

Main.e

e sette province canadesi.

On a pas tous la chance de vivre au Canada, alors voilà la vidéo de l’#eclipse ! C’est cadeau 🌘🎁 😁 #eclipselunar #eclips pic.twitter.com/FhbJfP6n3K — Darcel ⚪️ (@Darceleezy) April 8, 2024

Il video dallo spazio

Gli astronauti della Stazione Spaziale Internazionale (ISS) hanno avuto una visione unica dell’eclissi totale di Sole. Il video ci mostra un'altra angolatura davvero affascinante. Proprio, poi, quando è arrivata su Houlton, nel Maine, l’ISS ha catturato un’immagine incredibile dell’ombra della Luna che "cade" sulla Terra.

Eclissi di sole in Europa: quando la vedremo?

In Europa e soprattutto in Italia non abbiamo potuto far altro che ammirare le varie foto sul web o seguire le dirette streaming.

Quando avremo la possibilità di vedere una eclissi totale anche noi? Il 12 agosto del 2026. Il fenomeno sarà totale in Spagna e nell'Italia occidentale raggiungerà il 90%.