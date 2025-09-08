Eclissi totale di Luna: le immagini più belle sui social - Foto

Domenica 7 settembre 2025 si è verificata la prima eclissi totale di Luna dell'anno. Una Luna completamente rossa è stata oscurata dalla Terra e poi è ritornata, dopo un paio d'ore circa, a splendere in cielo più bella e luminosa che mai. Le immagini hanno fatto il giro del web e si sono moltiplicate sui social. Tutti hanno voluto immortalare lo spettacolo naturale che si è potuto ammirare anche dall'Italia, almeno in parte.

Eclissi totale di Luna: quando e come si è verificata e le immagini sui social

Nelle ultime ore abbiamo potuto ammirare l'eclissi totale di Luna. Lo spettacolo ha preso il via domenica 7 settembre 2025. La fase iniziale dell'eclissi ha mostrato un primo oscuramento del disco lunare. Durante la serata, grazie anche alle condizioni atmosferiche favorevoli in molte regioni italiane, si è potuto ammirare il fenomeno anche a occhio nudo tenendo puntati gli occhi al cielo. Molti si sono ritrovati tutti insieme in riva al mare, altri in campagna e altri ancora nei parchi cittadini, lontani dall'inquinamento luminoso, così da poter godersi appieno lo spettacolo ovvero dalla Natura.

Cosa è accaduto nella serata del 7 settembre? La Luna è sorta intorno alle 19.30 (ora italiana) in direzione est. Mentre si alzava in cielo ha proseguito poi verso sud, raggiungendo il culmine della totalità verso le 20.15, ovvero quando il cielo ha iniziato a diventare scuro. La totalità dell'eclissi è terminata verso le 20.50, quando il pianeta Saturno è sorto all'orizzonte est. La parzialità dell'eclissi è terminata intorno alle 21.55 circa, un'oretta dopo la fine della totalità. Intorno alle 22,55, infine, la Luna è uscita anche dalla penombra terrestre ed è tornata “normale”. Ci sono vari scatti che circolano su web e social di ogni momento sopra elencato.

A caratterizzare il momento culminante e ad affascinare tutti è stata soprattutto una colorazione rossastra della Luna, dovuta alla diffusione della luce solare nell'atmosfera terrestre.

In diverse città italiane in molti si sono organizzati per ammirare appieno lo show andando in osservatori ad hoc dove avrebbero trovato qualcuno pronto a rispondere ad ogni domanda e curiosità su quanto stesse accadendo. Vi sono numerose foto sui social o anche video che immortalano la Luna del Sangue o Luna Rossa. Oltre all'eclissi anche questo fenomeno ha catturato particolarmente l'attenzione.

L'eclisse totale di Luna è durata in tutto diverse ore, poi in cielo è tornata a splendere la Luna piena, ricca di una luce eterea quasi abbagliante. Ma in molti hanno fotografato i diversi spicchi ed immortalato la Luna mentre usciva dalla fase di oscurità totale.

Le immagini sui social in giro per il mondo

Altre immagini dell'Eclissi totale di Luna giungono da diverse parti dell'Europa e del mondo. Non solo in Italia si è potuto godere di questo meraviglioso spettacolo. Suggestive sono le immagini che giungono da Parigi:

Altre invece giungono dalla Turchia:

Ed infine altre fotografia suggestive sui social sono state scattate a Tehran.