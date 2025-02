Dove andare in vacanza a marzo in Italia? Idee per un weekend e per una vacanza più lunga

Con l'arrivo di marzo, le temperature si fanno via via più gradevoli, offrendo l'opportunità perfetta per un weekend o una pausa un po' più lunga di relax. Ecco alcune possibili destinazioni italiane da sfruttare in questo mese.

Mete italiane per una vacanza di marzo

Marzo porta con sé la risalita dei termometri e il risveglio della natura, e offre moltissimi spunti per una vacanza (o anche solo un semplice fine settimana) in una località italiana. Dopo aver tolto il piumino, indossato qualcosa di più leggero, inforcato un paio di occhiali da sole e previsto il classico "abbigliamento a cipolla" accompagnato da scarpe comode, sarà possibile partire per una delle tante località che il Bel Paese ci regala.

Da nord a sud, l'Italia è ricca di paesaggi immersi nelle campagne, piccoli borghi suggestivi, coste da sogno, luoghi d'arte e siti Unesco, e potremmo sfruttare questo periodo - ancora lontano dagli affollamenti estivi e dai prezzi esorbitanti dell'alta stagione - per scoprirne qualcuno.

Marzo nelle città d'arte, per una vacanza culturale

Le città ricche di monumenti sono da sempre il fiore all'occhiello del turismo italiano, e non potevano certo mancare tra le proposte per una vacanza a marzo. In questo periodo visitare siti archeologici, musei e monumenti è particolarmente facile, visto che le temperature esterne sono perfette per trascorrere qualche ora all'aria aperta e le lunghe file di accesso ai vari siti sono ancora lontane.

Volete concedervi una pausa in uno dei tanti musei a cielo aperto che il nostro Paese offre? Tra le possibili mete potrete scegliere Roma, Torino, Firenze, Perugia, Napoli, Lecce o Siracusa.

Marzo al mare, dove andare?

Potrebbe sembrare ancora un po' presto, tuttavia se vi assale il desiderio di trascorrere qualche giorno sui litorali italiani (e magari concedervi un bagno fuori stagione) potreste programmare un fine settimana in Liguria, in Sicilia o in Campania.

Tra le località liguri più amate da chi desidera crogiolarsi su bellissimi tratti c'è la costa fino a La Spezia, mentre tra le regioni del Sud spicca la Costiera Amalfitana. Chi è disposto a raggiungere l'isola invece, potrà rilassarsi sotto il sole di località incantevoli, come la bellissima Riserva dello Zingaro, una riserva naturale che permette di unire il sole alla possibilità di fare anche un po' di trekking.

Marzo in montagna, per chi ha ancora voglia di neve

Se da un lato qualcuno può essere assalito dal desiderio di un tuffo anticipato, dall'altro non mancano i nostalgici che faranno fatica a "salutare" la stagione bianca. Per loro sarà ancora possibile indossare scarponi e sci, e lasciarsi coinvolgere in discese mozzafiato anche in un weekend marzolino.

Con oltre 5.000 km di piste, il nostro Paese è sicuramente una delle mete preferite dagli amanti della neve. Tra le tante possibili destinazioni non possono certo mancare le Dolomiti. Considerate la quint'essenza della bellezza, questi promontori si sono guadagnati nel 2009 il titolo di Patrimonio dell'Umanità Unesco.

Se da un lato le Dolomiti mostrano tratti di ineguagliabile fascino e tutte le caratteristiche per conquistare gli amanti delle Alpi italiane, non mancano altre zone d'altitudine nella quali concedersi una vacanza. Tra queste troviamo le vette dell'Appennino del Gran Sasso e della Maiella.

Marzo nelle città più romantiche

San Valentino è ormai un ricordo, ma gli innamorati che non vogliono rinunciare a trascorrere un weekend romantico in coppia potranno trovare tante proposte sulla loro meta ideale anche a marzo.

Oltre a Venezia, un'altra destinazione per una vacanza di coppia potrebbe essere Verona. Se da un lato la celebre città lagunare, con le sue calle e le immancabili gondole, è spesso considerata la culla dell'amore, il capoluogo veneto è noto in tutto il mondo per aver fatto da sfondo alla storia d'amore più celebre di tutti i tempi. Qui Shakespeare ha ambientato le vicende di Romeo e Giulietta e la città scaligera offre ancora oggi tantissimi scorci caratteristici perfetti da visitare nel corso di una vacanza in coppia.