La dieta per affrontare al meglio l'autunno

Per prepararsi adeguatamente al cambio di stagione, dal caldo estivo al clima tipicamente autunnale, può essere utile adottare alcuni cambiamenti - oltre che nell'abbigliamento e nella routine quotidiana - anche nelle abitudini alimentari, introducendo nella dieta qualche alimento in grado di combattere il senso di stanchezza e rafforzare il sistemo immunitario. Questo aiuta a favorire il benessere emotivo e a evitare quanto più possibile i malanni di stagione, mantenendo il corpo in salute.

I cibi che preparano all'autunno

La modifica delle condizioni ambientali, con la riduzione sia delle ore di luce sia delle temperature, può favorire l'accumulo di stanchezza fisica e mentale. Questo può determinare frequenti cambi d’umore, improvvisi attacchi di fame, disturbi del sonno e - più in generale - un peggioramento delle condizioni di vita.

Per combattere questi piccoli malesseri, e aiutare il corpo ad affrontare i cambiamenti ambientali, può fare la differenza l’alimentazione. Come molto spesso accade, un ruolo chiave è giocato dall’intestino, per questo assumere regolarmente cibi ricchi di fibre come yogurt e cereali è un’ottima abitudine durante l’autunno.

Anche il pesce azzurro e l’olio possono essere ottimi alleati: gli acidi grassi aiutano a contrastare la sonnolenza e favoriscono il riposo notturno. Per garantire il corretto apporto di vitamine e minerali non sono da sottovalutare anche gli spinaci e la frutta come arance e limoni. Infine, nei menù settimanali non possono mancare riso, pollo e verdure in abbondanza, per raggiungere il giusto apporto calorico e fornire all’organismo le energie necessarie per svolgere al meglio le attività quotidiane.