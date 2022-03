Decreto Energia, quanto si abbasserà il prezzo della benzina? Quando conviene farla?

Il Governo Draghi ha approvato il decreto Energia che introduce una serie di "riduzioni" sull'impennata dei prezzi di bollette e carburanti. Diminuisce il costo della benzina che nelle ultime settimane ha ampiamente superato i 2 euro al litro. Dopo l'entrata in vigore del decreto, infatti, ci sarà una riduzione di 25 centesimi al litro per la benzina, ma è previsto anche un bonus di 200 euro che le aziende potranno dare ai dipendenti.

Decreto Energia, Draghi: "Tassiamo una parte dei profitti straordinari"

La guerra in Ucraina ha scatenato una serie di conseguenze anche sul caro energia e benzina. Nell'ultimo mese il carburante ha subito un rincaro di circa 46 centesimi al litro per la benzina e di 57 centesimi per il gasolio facendo segnare dei prezzi da record. In diversi distributori italiani, il prezzo medio della benzina ha ampiamente superato i 2 euro a litro. Dopo proteste e scioperi, il Governo ha varato un Decreto Energia che cerca di contrastare i rincari. "Tassiamo una parte dei profitti straordinari che i produttori stanno facendo", ha detto Draghi, "in seguito all’aumento delle materie prime. Distribuiremo questo denaro alle imprese e alle famiglie che si trovano in difficoltà".

Per il Codacons il risparmio medio dei cittadini sarà di circa 15 euro a pieno con il prezzo medio della benzina che dovrebbe aggirarsi intorno a 1,879 euro al litro, mentre il gasolio a 1,849 euro.

Ma quando diminuirà il prezzo della benzina nei distributori?

Milioni di cittadini stanno cercando di capire quando converrà recarsi al distributore di benzina per fare il pieno. Il Decreto Energia, approvato dal Governo, dovrebbe essere pubblicato oggi, lunedì 21 marzo, in Gazzetta Ufficiale. La riduzione di 25 centesimi al litro delle imposte sui carburanti dovrebbe scattare già da martedì 22 marzo, prima data utile per poter usufruire di questo sconto. Per le altre norme previste nel decreto e approvate in Consiglio dei Ministri bisognerà attendere ancora qualche giorno. Sono queste le prime attese su quando sarà meglio fare un pieno.