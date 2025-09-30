FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Covid, nuovo aumento di casi. I dati e a chi è consigliato il vac...

Covid, nuovo aumento di casi. I dati e a chi è consigliato il vaccino

Il Covid continua nella sua lenta marcia autunnale legata in particolare alla variante Stratus. Ecco tutti i dati, i sintomi e a chi è consigliato in particolare il vaccino.
Salute30 Settembre 2025 - ore 12:43 - Redatto da Meteo.it
Salute30 Settembre 2025 - ore 12:43 - Redatto da Meteo.it
Covid, nuovo aumento di casi

Il Covid continua nella sua lenta marcia autunnale legata in particolare alla variante Stratus. I casi registrati nella settimana dal 18 al 24 settembre 2025 sono stati 4.256 casi contro i 3.692 della settimana precedente. A comunicarlo è il bollettino settimanale dell'Istituto Superiore di sanità.

Siamo a 7 casi per 100.000 abitanti, come riporta il Corriere della Sera, contro i 6 per 100.000 della precedente rilevazione. Il più alto tasso di incidenza settimanale si riscontra nella fascia 80-89 anni e tra gli ultranovantenni. L'indice di trasmissibilità Rt è 1,11 con un impatto sugli ospedali “sostanzialmente stabile e limitato”.

I sintomi e come comportarsi

I sintomi in questo periodo sono spesso simili a una sindrome simil-influenzale: ostruzione nasale, mal di gola, raucedine, debolezza, dolori muscolari, stato di malessere, cefalea. Il virus continua ad adattarsi progressivamente all’essere umano, per le persone fragili però il Covid è ancora pericoloso. Il tampone è consigliato per chi è a rischio di malattia grave e chi è a contatto con persone vulnerabili e anziani.

“Se si ha il Covid, si rimane a casa e, anche se non ci sono regole restrittive, chi ha i sintomi della malattia deve evitare contatti con persone a rischio che, se si infettano, potrebbero avere una malattia grave; quindi, bisogna evitare di andare da nonni, zii, amici che hanno problemi di salute”, spiega al Corriere della Sera Marco Falcone, consigliere della Società italiana di malattie infettive e tropicali (Simit) e direttore della Clinica di Malattie infettive dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, nonché professore ordinario di Malattie infettive alla Facoltà di Medicina dell’Università di Pisa.

"Se oggi il Covid nelle persone sane e giovani può essere simile a un raffreddore, invece se s’infettano le persone fragili, anziani e pazienti con malattie croniche preesistenti di qualsiasi età, possono avere serie complicanze, finire in ospedale e rischiare la vita stessa".

A chi è consigliato in particolare il vaccino

Restano disponibili i vaccini, aggiornati. Sono consigliati in particolare (oltre a ulteriori e diverse indicazioni dei medici curanti) per:
- persone a partire dai 60 anni;
- ospiti di Rsa e strutture per lungodegenti;
- donne in gravidanza o nel periodo dopo il parto o in allattamento;
- operatori sanitari e sociosanitari;
- persone di età compresa tra i 6 mesi e i 59 anni con elevata fragilità per malattie respiratorie croniche, dell’apparato cardio-circolatorio, patologie cerebrovascolari, oncologiche, diabete, alcune malattie neurologiche e neurodegenerative, obesità, pazienti in dialisi o con insufficienza renale cronica, pazienti immunodepressi per patologia congenita o acquisita, trapiantati o in trattamento con farmaci immunosoppressori, persone con disabilità grave, familiari, conviventi e caregiver di persone con gravi fragilità.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Lo smog fa male anche alla vista dei bambini: aumentano le miopie
    Salute26 Settembre 2025

    Lo smog fa male anche alla vista dei bambini: aumentano le miopie

    Uno studio collega l’inquinamento atmosferico all’aumento della miopia infantile, già in crescita per il tempo davanti a pc e smartphone.
  • Botulino, quali sono gli alimenti più a rischio e come scoprire se sono contaminati?
    Salute25 Settembre 2025

    Botulino, quali sono gli alimenti più a rischio e come scoprire se sono contaminati?

    L'intossicazione da botulino può colpire a tutte le età e provocare serie conseguenze di salute. A cosa bisogna fare attenzione?
  • Influenza in arrivo: come comportarsi e a chi è consigliato vaccinarsi
    Salute23 Settembre 2025

    Influenza in arrivo: come comportarsi e a chi è consigliato vaccinarsi

    Con il calo delle temperature aumentano i casi di virus respiratori. In arrivo c’è anche l’influenza: le indicazioni del ministero della Salute.
  • Influenza, Pregliasco: “Sarà una stagione bella pesante, contagiato un italiano su 4”
    Salute18 Settembre 2025

    Influenza, Pregliasco: “Sarà una stagione bella pesante, contagiato un italiano su 4”

    Le previsioni e l’invito a vaccinarsi del virologo Fabrizio Pregliasco per la stagione influenzale, che toccherà fino al 25% della popolazione.
Ultime newsVedi tutte
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Tendenza30 Settembre 2025
Venerdì 3 ottobre tra rischio pioggia e vento freddo: raffiche a 100 all'ora! La tendenza meteo
Venerdì 3 ottobre raffiche fino a 100 km/h e mareggiate al Sud. Nel weekend ci sarà il rischio di nuove piogge e temporali in arrivo sull’Italia.
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Tendenza29 Settembre 2025
Ottobre si apre nel segno del maltempo, in arrivo anche aria fredda! La tendenza meteo
Gli ultimi aggiornamenti meteo confermano una fase di freddo e maltempo a inizio ottobre: piogge intense, vento forte e temperature in picchiata.
Meteo, ottobre esordirà con un'intensa perturbazione e aria fredda
Tendenza28 Settembre 2025
Meteo, ottobre esordirà con un'intensa perturbazione e aria fredda
In arrivo una fase perturbata accompagnata da intensi venti settentrionali. Sensibile calo termico con temperature fino ai 7-10 gradi sotto le medie
Mediaset

Ultimo aggiornamento Martedì 30 Settembre ore 13:22

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154