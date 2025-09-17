Covid, aumentano i casi con la variante Stratus: settimana record nel 2025

Continuano ad aumentare i nuovi casi di Covid in Italia con l’arrivo della variante Stratus, che può sorprendere le difese mostrandosi immunoevasiva e contagiosa.

Nella settimana dal 4 al 10 settembre i nuovi contagi hanno superato i 2.800, che rappresentano il numero più alto di tutto il 2025 e superano i duemila della settimana precedente con un aumento del 30%. Undici le morti registrate, mente cresce anche il numero dei tamponi (28.938).

Covid, dati ufficiali sottostimati

"In Lombardia, per esempio” spiega ad Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, direttore della Scuola di specializzazione in Igiene e Medicina preventiva dell'università Statale di Milano, “il 19% dei campioni arrivati alla rete di sorveglianza sono rappresentati da Covid. I dati ufficiali sono sicuramente sottostimati perché com'è naturale l'attività di individuazione dei casi non è più quella di un tempo. Ma anche nella pratica clinica quotidiana, compresa la mia, osserviamo questo incremento e la riapertura delle scuole rappresenterà sicuramente un momento di facilitazione, anche perché coincide con l'inizio della stagione influenzale".

Covid e variante Stratus: sintomi diversi tra i singoli

“È difficilissimo dire quanti positivi abbiamo realmente perché davvero il Covid sta dimostrando in modo molto evidente anche la natura estremamente individuale della sintomatologia, della risposta del singolo all'infezione: ho una collega che si sta facendo un Covid ‘alla grande’ con tutte le caratteristiche del passato, quindi febbre, difficoltà respiratoria, odori e sapori che non si sentono più. Poi ci sono invece forme più 'banali', con sintomi lievi, e infine forme asintomatiche non quantificabili. La nuova variante Stratus è un po' immunoevasiva. Fa sempre parte della famiglia Omicron, che già di per sé non è cattiva, però da un lato c'è un virus che per continuare la sua opera si è rabbonito selezionandosi nel tempo, dall'altro c'è la risposta individuale del singolo".