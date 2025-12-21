Vigilia e Natale con pioggia, neve sulle Alpi e clima più invernale

Anche gli ultimi aggiornamenti meteo per il periodo delle feste di Natale confermano la persistenza di una circolazione di bassa pressione nell’area mediterranea, con conseguenti condizioni di tempo variabile e a tratti perturbato.

In particolare mercoledì 24 dicembre, Vigilia di Natale, il maltempo con piogge sparse interesserà per lo più il Nord, le regioni centrali tirreniche, la Campania e la Sardegna; saranno possibili anche dei rovesci o temporali lungo le coste tirreniche e intorno alla Sardegna. Nel resto d’Italia il tempo sarà più stabile, con nubi sparse alternate a schiarite. La neve dovrebbe interessare i rilievi alpini oltre i 1000-1400 metri nel settore centro-orientale, oltre 1500-1800 metri in quello occidentale. Le temperature saranno stazionarie o in leggero calo nei valori massimi che comunque resteranno vicine alla media o ancora leggermente sopra. Sarà una giornata un po’ ventosa per venti orientali al Nord, meridionali al Centro-Sud.

La tendenza meteo da Natale

A Natale le precipitazioni dovrebbero interessare l’estremo Nord-Ovest, l’Emilia Romagna e buona parte del Centro-Sud, qui con fenomeni più diffusi nel pomeriggio, eccetto sulle isole maggiori dove si faranno strada delle temporanee schiarite. Saranno ancora possibili rovesci e temporali soprattutto lungo le coste del Centro-Sud. La neve cadrà oltre 800 metri sulle Alpi occidentali, oltre 1000 metri sull’Appennino settentrionale e oltre 1400 metri nel settore appenninico centrale. L’arrivo di aria più fredda determinerà un leggero calo termico soprattutto al Nord, con una ventilazione da nord o nord-est che interesserà anche Marche e Toscana, mentre all’estremo sud insisteranno i venti meridionali.

Venerdì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, il tempo resterà variabile con piogge su basso Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Marche, alta Toscana e, informa più isolata, Lazio, regioni ioniche e Isole. Neve oltre 800-1200 metri su Alpi Marittime e Appennino settentrionale. Nel resto del Paese il tempo sarà più stabile e asciutto, anche se con nuvole in transito. Le temperature saranno in generale vicine alla media, con ancora qualche punta leggermente sopra al Sud.

Stando alle attuali proiezioni meteo per il weekend, sabato saranno possibili rovesci e temporali all’estremo Sud e sulle Isole e precipitazioni più sporadiche sul medio Adriatico e al Nord-Ovest, mentre domenica è molto probabile un deciso miglioramento al Nord e tempo ancora instabile al Centro-Sud, ma con temperature in risalita, specie le massime.