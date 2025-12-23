Meteo, fase di forte maltempo a ridosso del Natale: le previsioni

Nelle ultime ore un’intensa perturbazione atlantica (la numero 7 di dicembre) ha raggiunto l’Italia e per un paio di giorni porterà ancora maltempo su gran parte del Paese. Martedì infatti pioverà su gran parte d’Italia, in cui verrà parzialmente risparmiato solo il Nordest, mentre mercoledì (Vigilia di Natale) le piogge insisteranno soprattutto al Centro-Nord, con nevicate anche abbondanti sulle zone alpine. Un generale miglioramento del tempo è invece probabile per le Feste Natalizie: a Natale e Santo Stefano, nonostante una diffusa nuvolosità, le piogge saranno poche e per lo più concentrate all’estremo Sud. Nel frattempo le temperature rimarranno insolitamente miti fino a domani, poi tra la Vigilia e il giorno di Natale un diffuso calo termico le riporterà quasi dappertutto nella norma e su valori più invernali. A Santo Stefano precipitazioni in attenuazione al Nord, insiste l’instabilità e il rischio di qualche pioggia o temporale al Centro-Sud.

Previsioni meteo per martedì 23 dicembre

Martedì giornata in generale nuvolosa o molto nuvolosa in tutta Italia. Nel corso del giorno piogge sparse su quasi tutte le regioni, a eccezione di Alta Lombardia, Trentino, Alto Adige e Friuli; nevicate sulle Alpi Occidentali, anche abbondanti, al di sopra di 1000-1200 metri. Temperature massime ancora al di sopra della norma quasi dappertutto, seppur in calo di qualche grado nelle nostre due isole maggiori; stazionarie o in leggero aumento altrove. Venti da moderati a forti di Tramontana in Liguria; meridionali nel Tirreno, sulle due Isole maggiori, nello Ionio e nell’Adriatico centro-meridionale. Venti moderati orientali sull’alto Adriatico. Mari mossi o molto mossi.

Previsioni meteo per mercoledì 24 dicembre- Vigilia di Natale

Mercoledì nubi su tutta Italia, sebbene con qualche temporanea schiarita, almeno al Sud. Nel corso del giorno piogge su quasi tutte le regioni, a eccezione di Abruzzo, Molise, Puglia e Calabria. Nevicate anche abbondanti sulle Alpi oltre 700-1000 metri, a tratti fino a quote collinari sul settore più orientale; neve anche sull’Appennino Centrale e Settentrionale oltre 1000-1400 metri. Temperature minime in calo al Sud e Isole, pressoché invariate altrove; massime in diminuzione in gran parte del Paese. Giornata molto ventosa sull’Italia: forte Bora sull’alto Adriatico, intensa Tramontana in Liguria, Libeccio teso al Centro-Sud; da segnalare anche venti moderati da est in pianura padana e da ovest in Sardegna. Mari da mossi a molto mossi, fino ad agitato l’alto Adriatico.