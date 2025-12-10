FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Certificato di malattia online 2025: tutte le novità e come otten...

Certificato di malattia online 2025: tutte le novità e come ottenerlo

Novità in arrivo per il certificato di malattia: potrà essere rilasciato tramite televisita, evitando così di presentarsi nello studio medico.
Salute10 Dicembre 2025 - ore 14:58 - Redatto da Meteo.it
Salute10 Dicembre 2025 - ore 14:58 - Redatto da Meteo.it

Il disegno di legge sulle semplificazioni appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale introduce una importante novità per milioni di lavoratori. Il certificato di malattia potrà essere rilasciato online dopo essersi sottoposti ad una televisita con il medico.

Certificato di malattia nel 2025: arriva la svolta con la televisita medica

Novità in arrivo per il rilascio del certificato medico 2025 per milioni di lavoratori con l'introduzione della televisita medica che elimina di fatto la necessità di presentarsi di persona nello studio del medico o di richiedere una visita a domicilio. Si tratta di una nuova misura introdotta nel disegno di legge sulle semplificazioni approvata dopo anni di richiesta da parte dei medici di famiglia.

La Fimmg, la Federazione dei medici di medicina generale, in passato aveva più volte sottolineato come l’eccessivo peso burocratico togliesse tempo alla cura dei pazienti. Con l'arrivo della telecertificazione, la valutazione sanitaria a distanza viene equiparata a quella tradizionale in presenza.

Ma quando entrerà in vigore il certificato di malattia online? La legge entrerà in vigore il 18 dicembre, ma l'operatività necessita ancora di tempo visto che è richiesto l'accordo tra Stato e Regioni che stabilisca in quali casi e con quali modalità sarà possibile ricorrere alla visita da remoto. Fino a quando l’intesa non sarà raggiunta sarà ancora necessaria la normale visita presso lo studio medico con tanto di visita in presenza.

Novità anche per i pazienti cronici

Nel provvedimento che entrerà in vigore nei prossimi giorni novità in arrivo anche per i pazienti affetti da patologie croniche che potranno richiedere ed ottenere prescrizioni farmacologiche valide fino a 12 mesi. Si tratta di una semplificazione che ha come obiettivo quello di ridurre le richieste ripetute andando così ad alleggerire il rapporto medico–paziente per terapie stabili e continuative.

Anche in questo caso, come per il certificato di malattia online, sarà necessario un decreto attuativo, che dovrà essere firmato dal Ministero della Salute insieme al ministero dell’Economia. La scadenza fissata è di circa 90 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Nuovo focolaio di legionella a Milano: 11 contagi e una vittima confermata
    Salute24 Novembre 2025

    Nuovo focolaio di legionella a Milano: 11 contagi e una vittima confermata

    Focolaio di legionella a Milano nella zona di San Siro: 11 casi, un decesso e indagini in corso.
  • Dove si vive più a lungo in Italia: la classifica delle regioni
    Salute13 Novembre 2025

    Dove si vive più a lungo in Italia: la classifica delle regioni

    L’Italia continua a essere uno dei Paesi più longevi al mondo grazie a una combinazione di ambiente, tradizioni, alimentazione e reti sociali solide.
  • Salute e crisi ambientale: il nuovo rapporto Lancet 2025 su clima, inquinamento e incendi
    Salute5 Novembre 2025

    Salute e crisi ambientale: il nuovo rapporto Lancet 2025 su clima, inquinamento e incendi

    Salute a rischio per la crisi ambientale. Ecco i dati emersi nel nuovo rapporto Lancet 2025 su clima, inquinamento e incendi.
  • Vaccino antinfluenzale 2025-2026, cosa sapere: costi e centri disponibili
    Salute23 Ottobre 2025

    Vaccino antinfluenzale 2025-2026, cosa sapere: costi e centri disponibili

    È partita la nuova campagna di vaccinazione antinfluenzale: ecco i costi e dove farlo.
Ultime newsVedi tutte
Meteo, anticiclone protagonista anche nel weekend del 13 e 14 dicembre
Tendenza10 Dicembre 2025
Meteo, anticiclone protagonista anche nel weekend del 13 e 14 dicembre
L'alta pressione non molla la presa: tempo stabile anche nel weekend, con caldo anomalo e rischio nebbie. Qualche cambiamento in vista da lunedì.
Meteo, inverno in pausa per diversi giorni: la tendenza
Tendenza9 Dicembre 2025
Meteo, inverno in pausa per diversi giorni: la tendenza
Alta pressione e assenza di precipitazioni: non si profila l'arrivo di perturbazioni per molti giorni. La tendenza meteo dal 12 dicembre
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Tendenza8 Dicembre 2025
Meteo, alta pressione protagonista anche nell'ultima parte della settimana
Una massa d’aria molto mite contribuirà a mantenere le temperature al di sopra della media: zero termico oltre 3000 metri. Formazione di nebbie in pianura e smog in città
Mediaset

Ultimo aggiornamento Mercoledì 10 Dicembre ore 19:36

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154