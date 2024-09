Cos'è l'analemma, il fenomeno che possiamo scoprire immortalando in uno scatto il Sole dallo stesso posto e alla stessa ora per un anno?

L'analemma è un fenomeno astronomico che mostra la posizione del Sole nel cielo in un dato luogo e alla stessa ora ogni giorno per un anno. Il risultato è una figura a forma di "8", dovuta all'inclinazione dell'asse terrestre e all'orbita ellittica del nostro pianeta. Per catturarlo in fotografia, è necessario scattare una foto del Sole esattamente dallo stesso punto e alla stessa ora ogni giorno, per 365 giorni. Questo affascinante fenomeno rivela come varia la posizione del Sole nel corso dell'anno.

Come avviene l'analemma?

L'analemma si forma per due motivi principali: l'inclinazione dell'asse terrestre (23,5 gradi) e la velocità variabile della Terra durante la sua orbita attorno al Sole, dovuta alla forma ellittica dell'orbita. Questi fattori causano una variazione della posizione del Sole quando lo osserviamo alla stessa ora ogni giorno. In alcuni periodi dell'anno, il Sole apparirà più alto nel cielo, mentre in altri sarà più basso, creando la caratteristica figura.

Come fotografare l'analemma?

Per immortalare l'analemma, è necessario scattare una foto del Sole ogni giorno, dallo stesso luogo e alla stessa ora, per un intero anno. È importante utilizzare una fotocamera con impostazioni manuali e un filtro solare per proteggere l'obiettivo. Al termine dell'anno, tutte le immagini possono essere sovrapposte per ottenere la figura dell'analemma. L'orario ideale per catturarlo è intorno a mezzogiorno, quando il Sole è più alto nel cielo.

Perché l'analemma è importante?

L'analemma non è solo una curiosità visiva, ma ha anche un significato scientifico. Studiarlo aiuta a comprendere meglio l'influenza dell'orbita terrestre e dell'inclinazione assiale sulle stagioni e la distribuzione della luce solare. Inoltre, è un esempio perfetto di come fenomeni astronomici complessi possano essere rappresentati in modo tangibile attraverso la fotografia.