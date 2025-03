Cosa si festeggia l'8 marzo?

L'8 marzo è una data simbolica che viene celebrata in molti Paesi del mondo come la Giornata Internazionale della Donna. Questa ricorrenza ha origini storiche e rappresenta un momento di riflessione sui diritti, le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne, ma anche sulle sfide ancora aperte nella lotta per la parità di genere.

Le origini della Giornata Internazionale della Donna

​La Giornata internazionale della donna, celebrata l'8 marzo, ha origini che risalgono agli inizi del XX secolo, in un periodo caratterizzato da significative trasformazioni sociali e politiche. Le sue radici affondano nei movimenti femministi e socialisti che lottavano per i diritti delle donne, in particolare per il suffragio universale e migliori condizioni lavorative.​

Il primo "Woman's Day" negli Stati Uniti si tenne il 3 maggio 1908 a Chicago, organizzato dal Partito Socialista americano e dedicato ai diritti delle donne e al suffragio femminile. Successivamente, il 28 febbraio 1909, fu celebrata la prima Giornata nazionale della donna negli Stati Uniti.​

Nel 1910, durante la Conferenza internazionale delle donne socialiste a Copenaghen, l'attivista tedesca Clara Zetkin propose l'istituzione di una giornata internazionale dedicata alle donne, senza specificare una data precisa. L'obiettivo era promuovere la lotta per il suffragio femminile e i diritti delle lavoratrici.​

La prima Giornata internazionale della donna fu celebrata il 19 marzo 1911 in Austria, Danimarca, Germania e Svizzera, con manifestazioni che videro la partecipazione di oltre un milione di persone. Le rivendicazioni principali riguardavano il diritto di voto, il diritto al lavoro e la fine della discriminazione sul lavoro.​

Un evento significativo che contribuì a consolidare l'8 marzo come data simbolica fu la manifestazione delle donne a San Pietroburgo nel 1917. In quell'occasione, le donne russe scesero in piazza per protestare contro la guerra e chiedere pane per le loro famiglie.

Negli anni successivi, la data dell'8 marzo iniziò a essere associata alla Giornata internazionale della donna in diversi Paesi. In Italia, la prima celebrazione ufficiale avvenne nel 1922. Tuttavia, fu solo nel 1977 che le Nazioni Unite riconobbero ufficialmente l'8 marzo come Giornata internazionale della donna, sottolineando l'importanza della lotta per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere.​

È importante notare che una diffusa credenza associa l'origine della Giornata internazionale della donna a un incendio in una fabbrica di New York nel 1908, in cui persero la vita 129 operaie. In realtà, si tratta di un equivoco con l'incendio della fabbrica Triangle, avvenuto il 25 marzo 1911, che causò la morte di 146 persone, principalmente donne. Questo tragico evento evidenziò le pessime condizioni lavorative e contribuì a rafforzare le rivendicazioni per i diritti delle lavoratrici, ma non è direttamente collegato alla scelta dell'8 marzo come data della Giornata internazionale della donna.

Oggi, l'8 marzo rappresenta un'occasione per riflettere sulle conquiste ottenute e sulle sfide ancora presenti nella lotta per l'uguaglianza di genere, oltre a celebrare il contributo delle donne in tutti gli ambiti della società.

L'8 marzo oggi: significato e celebrazioni

Nel corso del tempo, l'8 marzo ha assunto un significato sempre più ampio, diventando un'occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica su temi come la violenza di genere, la disparità salariale, il diritto all'istruzione e il ruolo della donna nella società. In molti Paesi, questa giornata viene celebrata con eventi culturali, convegni e iniziative volte a promuovere l'empowerment femminile.

In Italia, uno dei simboli più noti della Giornata Internazionale della Donna è la mimosa, fiore scelto nel 1946 dalle attiviste Rita Montagnana e Teresa Mattei per rappresentare la ricorrenza. La mimosa, che fiorisce proprio in questo periodo, è diventata un simbolo per le donne.

Nonostante i progressi compiuti, l'8 marzo continua a essere un giorno di lotta, ricordando che la strada ancora lunga. Dall'accesso al lavoro alla rappresentanza politica, fino ai diritti riproduttivi e alla protezione dalla violenza, il cammino per una società più equa passa anche attraverso la consapevolezza e l'azione collettiva.