Quando ricomincia la scuola a settembre 2025? Ecco tutte le date del calendario scolastico 2025

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha diffuso il calendario ufficiale per l’inizio delle lezioni, che come di consueto varierà da regione a regione. Gli alunni della Provincia di Bolzano saranno i primi a rientrare in aula, seguiti il 10 settembre da quelli di Piemonte, Veneto e Trentino. Di seguito tutti i dettagli, comprese le sospensioni previste per le festività e i giorni di ponte.

Lunedì 8 settembre segnerà l’inizio dell’anno scolastico per gli studenti della Provincia autonoma di Bolzano, che saranno i primi a tornare tra i banchi e anche gli ultimi a terminarlo, il 16 giugno. A ruota, martedì 10 settembre, ripartiranno le lezioni anche in Trentino, Piemonte, Valle d’Aosta e Veneto.

Il giorno seguente, mercoledì 11 settembre, sarà la volta degli studenti del Friuli-Venezia Giulia. In Lombardia la ripresa è prevista per giovedì 12 settembre, ma essendo un venerdì è probabile che molti istituti optino per l’anticipo al giorno precedente, lasciando la decisione alle singole dirigenze scolastiche grazie all’autonomia organizzativa.

Il grosso del rientro avverrà lunedì 15 settembre, quando riapriranno le scuole di Emilia-Romagna, Liguria, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia e Sardegna. Chiuderà il calendario delle riaperture martedì 16 settembre, con Puglia e Calabria.

Per quanto riguarda la fine dell’anno scolastico, le date varieranno tra il 6 e il 16 giugno 2026, a seconda delle regioni. Per le scuole dell’infanzia, invece, l’attività didattica si protrarrà fino a martedì 30 giugno.

I ponti e le sospensioni per le vacanze natalizie

Per quanto riguarda le festività scolastiche, anche quest'anno le scuole osserveranno le consuete chiusure in corrispondenza delle ricorrenze nazionali, ma solo se il calendario sarà favorevole. Ad esempio, niente lungo weekend per Ognissanti: il 1° novembre cadrà di sabato, giornata in cui le scuole sono comunque chiuse. Diversa la situazione per l’Immacolata, l’8 dicembre, che nel 2025 sarà di lunedì, regalando un giorno di pausa extra.

Le vacanze natalizie scatteranno tra lunedì 22 e martedì 23 dicembre, con rientro previsto per tutti martedì 6 gennaio 2026. A febbraio, in occasione del Carnevale, alcune regioni, come Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta hanno già programmato una breve interruzione delle lezioni.

Per quanto riguarda la Pasqua, le vacanze si concentreranno tra giovedì 2 e martedì 7 aprile 2026, salvo eccezioni: nella provincia di Trento, per esempio, il rientro è posticipato a mercoledì 8. In chiusura d’anno scolastico, va segnalato che il 25 aprile, Festa della Liberazione, cadrà di sabato; mentre il 1° maggio, Festa dei Lavoratori, offrirà un giorno libero di venerdì. Il 2 giugno, Festa della Repubblica, sarà invece un martedì, possibile occasione per un ponte lungo.