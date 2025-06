Come vivere la magia del solstizio d'estate 2025 a Stonehenge in diretta streaming

L'appuntamento con il solstizio d'estate si avvicina e, tra i luoghi più iconici in cui ammirare i raggi di Sole del giorno più lungo dell'anno, c'è sicuramente Stonehenge. Coloro che non avranno la fortuna di potersi recare in Inghilterra per seguire l'evento dal vivo, potranno vederlo in diretta streaming.

Solstizio d'estate a Stonehenge, una magia che si ripete ogni anno

Quando pensiamo al solstizio d'estate, le prime immagini che affiorano nella mente sono quelle di Stonehenge. Il celebre sito neolitico, con le sue pietre misteriose, è sicuramente uno dei luoghi più iconici in cui attendere l'alba che segna l'inizio dell'estate astronomica.

Ogni anno milioni di persone si ritrovano nel sito gestito dall'English Heritage per assistere dal vivo al momento magico che sancisce l'arrivo dell'estate. Ci sono molti misteri che avvolgono quelle pietre sapientemente disposte lì dai nostri antenati (parliamo di un'epoca che va dal Neolitico all'Età del Bronzo).

Di sicuro, l'effetto prodotto dal sorgere del Sole, che vede i suoi raggi collocarsi esattamente in allineamento con la Heel Stone (o Pietra del Tallone) e attraversa il centro del cerchio di pietre assume un fascino particolare che si rinnova ogni anno durante il solstizio d'estate.

L'incredibile effetto visivo che da millenni affascina appassionati di fenomeni celesti e semplici curiosi, è destinato a ripetersi anche quest'anno. Il solstizio d'estate 2025 è previsto per il prossimo 21 giugno e - come sempre accade - saranno moltissimi coloro che prenderanno d'assalto il sito con il gigantesco "calendario di pietra", che per l'occasione sarà aperto al pubblico con ingresso gratuito.

Dove vedere il solstizio d'estate a Stonehenge in streaming?

Sebbene poter assistere all'evento in diretta sia pura magia, non tutti potranno recarsi in Gran Bretagna per poterlo vivere dal vivo quell'effetto straordinario che l'alba produce sulle pietre messe lì tra il 3000 e il 2000 a.C.

Tutti coloro che non riusciranno a raggiungere Stonehenge per il solstizio, potranno comunque seguire il momento del sorgere del Sole tra le misteriose pietre in diretta streaming. Sarà proprio l’English Heritage a organizzare una diretta streaming, su Youtube e sui canali social, che permetterà a tutti di seguire in tempo reale l'evento che - nella notte tra il 20 e il 21 giugno - trasformerà Stonehenge in un luogo speciale. In questo modo tutti potranno vivere in streaming quella magia che si accende ogni anno e che non finirà mai di stupirci.

Lo potete seguire da questo link.