Perché si regala la mimosa l'8 marzo?

L'8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, la mimosa è il fiore che più di tutti viene scelto per celebrare la ricorrenza. Un gesto semplice, ma ricco di storia e di significato, che affonda le sue radici in un passato di lotta per i diritti e l'emancipazione femminile. Ma perché proprio la mimosa è diventata il simbolo di questa giornata?

L'origine della mimosa come simbolo dell'8 marzo

L’usanza di regalare la mimosa nasce in Italia nel 1946, quando l'Unione Donne Italiane (UDI) cercava un fiore che potesse rappresentare la festa della donna in modo accessibile a tutti. La scelta ricadde proprio sulla mimosa, una pianta che fiorisce a marzo e che cresce spontaneamente, rendendola facilmente reperibile ed economica. A differenza delle rose o di altri fiori più costosi, la mimosa era alla portata di chiunque volesse omaggiare una donna, indipendentemente dalle proprie possibilità economiche.

La mimosa divenne così il fiore della Giornata Internazionale della Donna, un simbolo di solidarietà e di riconoscimento verso le conquiste sociali, economiche e politiche delle donne.

Il significato della mimosa

Oltre al suo legame storico con l'8 marzo, la mimosa ha anche un forte valore simbolico. Con i suoi piccoli fiori gialli, delicati ma resistenti, rappresenta la forza e la determinazione delle donne (ecco come prendersene cura). Nonostante il suo aspetto fragile la mimosa è una pianta robusta, capace di adattarsi anche a condizioni difficili. Questo la rende la metafora perfetta per l’universo femminile: un connubio di grazia e resilienza.

Il colore giallo, inoltre, evoca luce, energia e positività, richiamando il sole e la speranza. Regalare una mimosa significa riconoscere il valore della donna, celebrandone il coraggio e l'indipendenza.

La Festa della Donna oggi

Oggi la Giornata Internazionale della Donna non è solo un momento di celebrazione, ma anche di riflessione sui traguardi raggiunti e sulle battaglie ancora da combattere per la parità di genere.

L'8 marzo diventa l’occasione per ricordare le lotte del passato, per sensibilizzare sulle questioni ancora aperte e per continuare a sostenere i diritti delle donne in tutto il mondo. La mimosa, con la sua semplicità e il suo messaggio di speranza, rimane il simbolo perfetto di questa giornata, ricordando a tutti che la strada per l’uguaglianza è ancora in cammino