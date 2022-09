Colazione: ecco cosa mangiare per iniziare al meglio la giornata

Quando ci si sveglia e si comincia la giornata, è importante assumere una colazione completa, per fare il pieno di energie ed essere produttivi durante le svariate attività quotidiane. Una brioche o un cornetto può essere piacevole e gustoso da mangiare, ma non fornisce al nostro corpo i giusti macronutrienti. Al posto degli zuccheri, infatti, sarebbe bene assumere una buona quantità di fibre e proteine, dedicando anche un adeguato tempo alla colazione stessa.

Un pasto equilibrato che merita grande attenzione

La colazione è uno dei pasti più importanti della giornata, fondamentale sia per essere efficienti nel lavoro o nello studio sia per il benessere psicofisico. Anzi tutto, è importante prendersi del tempo per svegliarsi con calma e fare colazione: da quando si aprono gli occhi a quando si mangia, per esempio, dovrebbero trascorrere almeno 30 minuti. Insomma, il classico caffè al volo che tanto spesso si vede nei film non è affatto una buona abitudine.

Un altro errore molto frequente è quello di assumere una quantità eccessiva di zuccheri, con il risultato che le difese immunitarie subiscono una battuta d’arresto e inoltre diventa complicato mantenere a lungo la concentrazione. Per di più, lo zucchero tende a determinare una sorta di dipendenza, tanto che se si è abituati ad assumerne troppo è davvero difficile perdere questa brutta abitudine.

Al contrario, per essere in forma e dare il via alla giornata nel modo giusto, bisognerebbe mangiare sufficienti quantità di fibre: frutta secca, kiwi, mele, centrifugati e frullati sono un vero toccasana per il nostro organismo. Sono altrettanto importanti le proteine, fondamentali per mettere in moto il nostro corpo e fornirci le giuste energie. Tra i cibi più adatti, di sicuro, ci sono uova, fesa di tacchino, burro di arachidi, salmone affumicato e avocado.