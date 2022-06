Insonnia e risvegli all’alba: i 3 consigli degli esperti per dormire meglio

Svegliarsi minuti, o persino ore, prima della sveglia può essere un vero incubo, soprattutto in questi giorni di gran caldo in cui è già molto difficile dormire. Si tratta di una forma di insonnia, capace di impattare in modo importante sulla vita di chi ne soffre. Per questo la Cnn ha interpellato alcuni esperti del sonno, che hanno offerto suggerimenti per chi soffre di questa difficoltà nel dormire.

I numeri dell’insonnia

Secondo quanto riporta l’emittente americana, tra il 10 e il 30% della popolazione mondiale soffre di insonnia. Tra chi ha problemi con il sonno c’è, appunto, chi si sveglia molto presto la mattina e non riesce più a prendere sonno, non raggiungendo così il numero di ore di sonno raccomandate. “È un po’ un mito che l’insonnia sia solo il non riuscire ad addormentarsi”, ha detto la specialista del sonno Rebecca Robbins.

I consigli per affrontare l’insonnia