West Nile, come riconoscere la zanzara che trasmette la febbre del Nilo

La febbre del Nilo occidentale (West Nile) è una malattia virale che può essere trasmessa all'uomo tramite la puntura di zanzare infette. Sebbene il virus sia noto da tempo, negli ultimi anni ha suscitato un rinnovato interesse a causa dei focolai che si sono verificati in diverse parti del mondo, inclusa l'Italia. Per prevenire la diffusione di questa malattia, è fondamentale imparare a riconoscere la zanzara che ne è il vettore principale. In questo articolo, esploreremo come individuare la zanzara che trasmette il virus del Nilo occidentale e le misure preventive da adottare.

West Nile, la zanzara vettore della febbre del Nilo occidentale: caratteristiche e riconoscimento

La zanzara principale responsabile della trasmissione del virus West Nile è la Culex pipiens, una specie molto comune in Italia. Queste zanzare si nutrono principalmente di sangue umano e animale e sono particolarmente attive durante le ore notturne e al tramonto. La Culex pipiens è facilmente riconoscibile per alcune caratteristiche distintive, tra cui:

: Sono di dimensioni medio-piccole, con una lunghezza che varia da 4 a 10 mm. Comportamento: Tendono a volare a bassa altezza e sono più attive in ambienti urbani e suburbani. Preferiscono deporre le uova in acque stagnanti, come quelle di stagni, fontane e contenitori non trattati.

I sintomi della febbre del Nilo occidentale e come difendersi

Il virus del Nilo occidentale non sempre provoca sintomi evidenti. La maggior parte delle persone infette non sviluppa segni di malattia o ha sintomi lievi, come febbre e mal di testa. Tuttavia, in alcuni casi, la malattia può evolvere in una forma più grave, causando encefalite o meningite.

Come proteggersi dalla febbre del Nilo

Per prevenire la trasmissione del virus, è essenziale adottare alcune precauzioni contro le zanzare. Ecco alcuni suggerimenti utili: