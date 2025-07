Una nuova ricerca: yoga, tai chi e jogging contro l’insonnia

Soffri d'insonnia e non sai come risolvere questo problema? L'estate e il caldo a volte fanno aumentare le difficoltà ad addormentarsi.

L'attività fisica può essere allora un ottimo alleato, come spiega un'analisi comparativa pubblicata su Bmj Evidence Based Medicine e condotta dall'Università di Pechino: yoga, tai chi, camminata e jogging sono i migliori rimedi, per quanto riguarda l'attività fisica, contro l'insonnia.

Yoga, tai chi e jogging per combattere l’insonnia

L'insonnia è una delle problematiche che più di altre affligge milioni di persone in tutto il mondo senza distinzione di sesso e di età. La difficoltà ad addormentarsi o a rimanere comunque addormentati per un tempo sufficiente in modo da garantire al nostro organismo il giusto riposo, è associata spesso anche a un aumento del rischio di demenza e malattie cardiovascolari.

Solitamente l'insonnia, come è uso comune, si combatte con trattamenti farmacologici che non escludono però il verificarsi di effetti collaterali. C'è chi inoltre si affida alla terapia cognitivo-comportamentale (Cbt), che nonostante abbia anche una sua efficacia nella maggior parte dei casi, non è accessibile a tutti a causa a volte della mancanza di esperti terapeuti qualificati.

La ricerca su 1.348 partecipanti

Un team di ricercatori ha portato avanti uno studio che ha coinvolto 1348 partecipanti e 13 diverse terapie per combattere l'insonnia, 7 delle quali basate sull'attività fisica: yoga, tai chi, camminata o jogging, esercizi aerobici ma anche esercizi di forza, soltanto allenamento di forza, esercizi aerobici combinati tra loro con la terapia ed esercizi aerobici misti.

Questi programmi hanno avuto una durata tra le 4 e le 26 settimane. Gli altri approcci invece, da mettere poi a confronto, includevano terapia cognitivo comportamentale Cbt, igiene del sonno, Ayurveda, agopuntura/massaggio, ma anche assenza di trattamento e trattamenti come le cure abituali e/o cambiamenti nello stile di vita.

I benefici ottenuti

Diversi interventi che si basavano sull'attività fisica hanno dato un risultato molto efficace. Lo yoga ad esempio ha favorito un aumento della durata del sonno di ben 2 ore e migliorato l'efficacia del riposo del 15%. Questa attività inoltre, è in gradi di ridurre il tempo trascorso svegli dopo essersi addormentati di circa un'ora e diminuire la latenza del sonno di ben 30 minuti.

La camminata o fare jogging riducono l'insonnia di 10 punti, mentre il tai chi riduce la scarsa qualità del sonno di un valore superiore a 4 punti, e favorire l'aumento del tempo di sonno totale di oltre a 50 minuti. Inoltre con queste attività fisiche si ottiene una riduzione del tempo trascorso svegli dopo essersi addormentati di ben 30 minuti. Attività come camminata, jogging e tai chi riducono anche la latenza del sonno di 25 minuti.