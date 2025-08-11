Intossicazione da botulino: cos'è e cosa la provoca?

L’intossicazione da botulino, conosciuta anche come botulismo, è una condizione rara ma molto pericolosa, causata dalla tossina prodotta dal batterio Clostridium botulinum. Questa tossina, considerata tra le più potenti esistenti in natura, agisce sul sistema nervoso bloccando la comunicazione tra nervi e muscoli. Il risultato è una paralisi muscolare progressiva che, nei casi più gravi, può coinvolgere anche i muscoli respiratori, mettendo in serio pericolo la vita.

Cos’è l’intossicazione da botulino

Il botulismo può manifestarsi in forme diverse. Quella più comune è il botulismo alimentare, che si sviluppa dopo aver ingerito alimenti contaminati. Esiste poi il botulismo infantile, che colpisce soprattutto i bambini sotto l’anno di età, quando le spore del batterio riescono a colonizzare l’intestino e a produrre tossina. Un’altra forma, meno diffusa, è il botulismo da ferita, che si verifica quando il batterio penetra attraverso una lesione cutanea e trova le condizioni ideali per svilupparsi.

Cosa provoca l’intossicazione da botulino

La causa principale è sempre la stessa: l’esposizione alla tossina botulinica. Spesso il contagio avviene attraverso alimenti mal conservati o preparati in modo non sicuro, come conserve casalinghe, sottoli, insaccati e prodotti in scatola non sterilizzati correttamente. In altri casi, la tossina si sviluppa in ferite infette, specialmente quando non vengono rispettate adeguate norme igieniche. Nei neonati, invece, può bastare l’ingestione di spore — presenti ad esempio nel miele — per permettere al batterio di insediarsi nell’intestino e produrre tossina.

Fortunatamente, la tossina botulinica non resiste a lungo alle alte temperature: una cottura prolungata degli alimenti, a temperature adeguate, è in grado di inattivarla e ridurre notevolmente il rischio di intossicazione.

Sintomi e importanza della prevenzione

I sintomi del botulismo possono comparire poche ore o anche diversi giorni dopo l’esposizione. Inizialmente si possono notare disturbi alla vista, come visione doppia o offuscata, seguiti da difficoltà a parlare o deglutire e da una crescente debolezza muscolare. Nei casi più gravi la paralisi può estendersi fino a compromettere la respirazione, richiedendo intervento medico immediato.

La prevenzione gioca un ruolo fondamentale. Preparare e conservare gli alimenti in modo sicuro, diffidare di conserve con coperchi rigonfi o odore sospetto, e non somministrare miele ai bambini sotto l’anno di età sono comportamenti che riducono drasticamente il rischio di esposizione. In caso di sospetto botulismo, la tempestività è essenziale: il trattamento con antitossina e, se necessario, il supporto respiratorio possono fare la differenza tra la vita e la morte.