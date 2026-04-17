FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Clima: come il Super El Niño inciderà sulla perdita di ghiaccio m...

Clima: come il Super El Niño inciderà sulla perdita di ghiaccio marino artico e sull'inverno 2026-2027

Un’analisi sul clima approfondisce la situazione attuale dell’Artico e i processi che collegano il riscaldamento tropicale alla riduzione del ghiaccio polare.
Sostenibilità17 Aprile 2026 - ore 14:54 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità17 Aprile 2026 - ore 14:54 - Redatto da Meteo.it

La copertura di ghiaccio marino nell’Artico sta mostrando un marcato calo, con i dati satellitari più recenti che indicano la seconda estensione più ridotta mai osservata per questo periodo di metà aprile. Questa situazione precoce viene seguita con grande attenzione dagli esperti.

Nel frattempo, l’area del Pacifico tropicale si sta orientando verso lo sviluppo di un intenso episodio di El Niño. Si tratta di un fenomeno climatico capace di influenzare a distanza anche le regioni polari. Le interazioni tra oceano e atmosfera possono infatti alterare gli equilibri climatici su vasta scala.

Clima, come il Super El Niño inciderà sulla perdita di ghiaccio marino artico

Con l’avanzare della stagione di scioglimento del 2026, gli esperti prevedono che un possibile Super El Niño possa incidere in modo significativo sull’estensione e sul volume del ghiaccio marino artico.

Le anomalie termiche nelle acque tropicali, infatti, interagiscono con le regioni polari creando condizioni atmosferiche in grado di modificare i modelli climatici globali. Questo legame potrebbe influenzare anche il comportamento del vortice polare stratosferico nelle prossime stagioni.

In un approfondimento pubblicato da Severe Weather Europe, il meteorologo Andrej Flis analizza la situazione attuale dell’Artico e l’evoluzione dell’ENSO. L’analisi si concentra anche sui meccanismi fisici che collegano il riscaldamento delle aree tropicali alla riduzione del ghiaccio marino. Vengono inoltre valutate le possibili conseguenze sul lungo periodo, in particolare per l’inverno 2026-2027.

L’Artico è un vasto oceano, privo di grandi masse continentali, ed è il più piccolo, meno profondo e più freddo tra gli oceani del pianeta. Proprio per la sua posizione e le sue caratteristiche, ha un ruolo chiave nel determinare gli equilibri climatici stagionali. Il ghiaccio marino segue un ciclo naturale: inizia a sciogliersi tra fine marzo e aprile, raggiunge il minimo verso settembre e poi torna a crescere da ottobre.

Nel 2026 il volume risulta già inferiore rispetto all’anno precedente. Le proiezioni indicano un picco stagionale più basso rispetto a diversi anni recenti. Questa condizione rende la calotta più fragile e vulnerabile a eventuali condizioni meteorologiche sfavorevoli.

Se il trend continuerà, non si esclude il raggiungimento di un nuovo minimo storico alla fine dell’estate. L’arrivo di un Super El Niño potrebbe intensificare ulteriormente questo processo di perdita di ghiaccio.

I possibili effetti sull'inverno 2026-2027

Il fenomeno El Niño rappresenta la fase calda dell’oscillazione ENSO, un sistema climatico dell’Oceano Pacifico equatoriale che alterna periodi caldi e freddi ogni 1-3 anni. Durante questa fase si verificano importanti variazioni nella pressione atmosferica e nella circolazione tropicale, con effetti che si propagano su scala globale, soprattutto quando l’evento è particolarmente intenso.

Le più recenti analisi mostrano che le aree fredde stanno progressivamente scomparendo, mentre gran parte del Pacifico presenta già temperature superiori alla norma. Nelle prossime settimane è atteso un ulteriore riscaldamento nelle zone centrali e orientali dell’oceano.

Questo aumento è legato alla presenza di una onda di Kelvin calda in risalita sotto la superficie marina. Queste onde possono trasportare grandi quantità di calore negli strati più profondi, modificando sensibilmente le temperature oceaniche.

Le rilevazioni indicano anomalie termiche significative tra circa 100 e 250 metri di profondità. I modelli climatici più aggiornati suggeriscono lo sviluppo di un evento molto intenso nei prossimi mesi.

Secondo le proiezioni, i valori potrebbero superare la soglia di +2°C. In tal caso si parlerebbe di un vero e proprio Super El Niño entro il 2026.

La battaglia per il Pianeta è una battaglia di tutti. Con le Missioni Green dell’app Meteo.it puoi imparare e praticare ogni giorno, divertendoti, una vita più sostenibile attraverso quiz, storie e piccoli gesti quotidiani. C’è anche una classifica per vedere come ti piazzi nella sfida con gli altri.

Insieme possiamo fare la differenza. L’obiettivo di questo mese è raggiungere insieme 12.000 azioni sostenibili: entra in azione.

Articoli correlatiVedi tutti
  • Il 22 aprile è la Giornata della Terra 2026: come nasce e perché si celebra l'Earth Day?
    Sostenibilità16 Aprile 2026

    Il 22 aprile è la Giornata della Terra 2026: come nasce e perché si celebra l'Earth Day?

    La Giornata Mondiale della Terra è un’iniziativa dedicata alla tutela dell'ambiente: ecco come nasce e quando si celebra.
  • Clima: il riscaldamento degli oceani rende più intense le piogge dei cicloni tropicali. Il nuovo studio
    Sostenibilità15 Aprile 2026

    Clima: il riscaldamento degli oceani rende più intense le piogge dei cicloni tropicali. Il nuovo studio

    Uno studio dell’Università di Newcastle ha scoperto che l'aumento delle temperature degli oceani è responsabile di cicloni tropicali più forti.
  • Pinguini imperatore e otarie antartiche a rischio estinzione: ecco perché
    Sostenibilità14 Aprile 2026

    Pinguini imperatore e otarie antartiche a rischio estinzione: ecco perché

    L'allarme: i pinguini imperatore e le otarie antartiche sono nella lista rossa delle specie minacciate di estinzione.
  • Missioni Green dell’app Meteo.it: la sfida di aprile e la nuova Top Ten
    Sostenibilità13 Aprile 2026

    Missioni Green dell’app Meteo.it: la sfida di aprile e la nuova Top Ten

    Abbiamo alzato ancora di più l’asticella. La nuova sfida è raggiungere tutti insieme, entro il 30 aprile, le 12.000 azioni sostenibili.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte
Tendenza17 Aprile 2026
Meteo: inizio di settimana segnato da temporali. Le zone coinvolte
La tendenza meteo per l'inizio della settimana vede ancora molta incertezza, con rischio di nuovi temporali. Da giovedì 23 temperature in calo.
Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove
Tendenza16 Aprile 2026
Meteo: fino a sabato 18 sole e clima caldo! Domenica 19 possibile peggioramento: ecco dove
La tendenza meteo per il weekend vede una situazione stabile e calda fino a sabato 18 mentre domenica 19 potrebbe peggiorare in alcune zone.
Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile
Tendenza15 Aprile 2026
Meteo weekend: sabato 18 aprile con sole e caldo, domenica più instabile
Alta pressione in rinforzo sabato 18, poi torna un po' di instabilità domenica sulle regioni settentrionali. Temperature fino a 25-26 gradi. La tendenza meteo
Mediaset

Ultimo aggiornamento Venerdì 17 Aprile ore 19:53

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154