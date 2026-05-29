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La Pianura Padana rovente come il Sahara: le impressionanti immagini satellitari

L’intensa ondata di caldo che sta colpendo l’Europa fa registrare temperature record in molti Paesi, con la Pianura Padana che raggiunge valori paragonabili a quelli del Nord Africa.
Sostenibilità29 Maggio 2026 - ore 12:43 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità29 Maggio 2026 - ore 12:43 - Redatto da Meteo.it

L’Europa continua a essere colpita da un caldo fuori stagione, con temperature molto più alte rispetto alla media di maggio. Anche la Pianura Padana sta vivendo giornate particolarmente afose, con valori termici insoliti per questo periodo.

Le immagini raccolte dai satelliti evidenziano come il terreno abbia raggiunto temperature simili a quelle registrate nelle zone desertiche del Nord Africa. Questa situazione sta causando preoccupazione tra esperti e cittadini, soprattutto per gli effetti sull’ambiente e sull’agricoltura.

Caldo record, la Pianura Padana rovente come il Sahara

Le immagini satellitari diffuse dall’Agenzia Spaziale Europea mostrano con chiarezza l’intensità dell’ondata di caldo che sta interessando gran parte dell’Europa. I dati raccolti dal satellite Copernicus Sentinel-3 hanno evidenziato temperature della superficie molto elevate, con punte superiori ai 50 gradi nelle aree del Nord Africa.

Valori particolarmente alti sono stati registrati anche in Italia, soprattutto a Roma, nel Sud e nella Pianura Padana, dove il terreno ha raggiunto quasi i 40 gradi. Anche la Spagna e diverse zone dell’Europa centro-meridionale stanno affrontando condizioni climatiche eccezionali per il mese di maggio.

Le mappe termiche mostrano un’estensione del caldo anomalo causato dalla presenza dell’anticiclone africano, responsabile dell’aumento delle temperature su gran parte del continente. Secondo gli esperti, si tratta di una delle ondate di calore più intense mai osservate in questo periodo dell’anno.

In diversi Paesi europei sono già stati registrati nuovi record termici stagionali. Nonostante l’arrivo di correnti più fresche provenienti dal Nord Europa possa portare un leggero calo delle temperature, il clima resterà ancora molto caldo soprattutto al Centro-Nord Italia. Le massime previste per oggi continueranno infatti a superare i 33-34 gradi in molte città.

Caldo anomalo, quando finirà? Le previsioni

Il ponte del 2 Giugno sarà ancora caratterizzato da caldo intenso e temperature ben oltre la media stagionale, con poche variazioni rispetto ai giorni precedenti. I fenomeni di instabilità resteranno limitati soprattutto alle zone montuose, dove non si escludono brevi temporali pomeridiani.

Tuttavia, l’attenzione dei meteorologi è rivolta ai giorni successivi, in particolare tra il 4 e il 5 giugno, quando potrebbe verificarsi un importante cambiamento atmosferico. Le ultime elaborazioni del modello europeo ECMWF indicano infatti un possibile indebolimento dell’alta pressione africana che da giorni domina sull’Italia e su gran parte dell’Europa.

Una vasta area depressionaria proveniente dal Nord Atlantico, in formazione tra Francia e Regno Unito, potrebbe spingersi verso il Mediterraneo portando aria più fresca e instabile. Le regioni del Nord e parte del Centro rischiano così un netto cambiamento del tempo con un deciso abbassamento delle temperature. L’arrivo della perturbazione potrebbe interrompere temporaneamente questa fase di caldo estivo anticipato.

Secondo le previsioni, il contrasto tra masse d’aria diverse favorirebbe la formazione di forti temporali e condizioni di maltempo diffuse. Sui mari italiani potrebbe inoltre svilupparsi un vortice ciclonico capace di intensificare ulteriormente i fenomeni atmosferici. Se confermato, il peggioramento coinvolgerebbe gran parte della Penisola con piogge, vento e un clima decisamente più fresco.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 29 Maggio ore 14:29

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