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Missioni Green dell’app Meteo.it: la nuova sfida di aprile e la nuova Top Ten

Obiettivo ancora più ambizioso per aprile dopo l’ottimo risultato di marzo. La sfida per la community di Meteo.it è di raggiungere tutti insieme, entro il 30 aprile, le 12.000 azioni sostenibili. Ecco anche la Top Ten individuale.
Sostenibilità7 Aprile 2026 - ore 08:12 - Redatto da Meteo.it
Sostenibilità7 Aprile 2026 - ore 08:12 - Redatto da Meteo.it

Alziamo ancora di più l’asticella. Dopo l’ottimo risultato di marzo, la nuova sfida per la nostra community è di arrivare a 12.000 azioni sostenibili entro il 30 aprile. Tutti insieme, sempre con le Missioni Green dell’app Meteo.it.

App Meteo.it: come partecipare

Scarica o aggiorna l'app Meteo.it.
Accedi alle Missioni Green dalla homepage.
Completa quante più attività possibili tra storie, quiz e azioni quotidiane.

Registra le tue routine di sostenibilità (anche piccole).
Completa più Missioni Green possibile: più azioni = più XP.
Controlla la classifica e prova a superare il tuo record.
Ogni azione che registri ti fa guadagnare XP e Punti Sole e ti aiuta anche a scalare la classifica individuale

Cosa sono le Missioni Green

Le Mission Green sono attività presenti che trovate sull’app Meteo.it. Realizzate in collaborazione con AWorld, aiutano a scoprire e mettere in pratica nuovi comportamenti sostenibili.

Puoi leggere Storie sull’ambiente e concluderle con un test finale.
Puoi sfidarti con quiz interattivi a tema sostenibilità.
Puoi registrare azioni concrete, come usare la bicicletta o spegnere una luce in più.

Hai a disposizione anche strumenti come il calcolo della Carbon Footprint per capire il tuo impatto sul Pianeta.

Ogni azione conta: insieme possiamo fare la differenza. Le missioni possono essere giornaliere, settimanali o mensili. Ognuna ci avvicina a uno stile di vita più sostenibile e contribuisce al cambiamento collettivo.

La nuova Top Ten

Sull’app c’è anche la classifica individuale, continuamente aggiornata, per sfidarti con gli altri. Ecco la nuova Top Ten degli utenti di questa settimana.

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Ultimo aggiornamento Martedì 07 Aprile ore 16:16

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