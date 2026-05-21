Ocean Gaia, in Giappone esiste una grande scultura sottomarina diventata rifugio per pesci e coralli

Il Giappone continua a sorprenderci e questa volta lo fa grazie all'estro creativo di Jason deCaires Taylor, un artista ambientalista che ha realizzato l'Ocean Gaia, una grandissima scultura sottomarina. Scopriamo dove si trova e cosa significa.

Ocean Gaia in Giappone: cosa significa questa scultura subacquea?

La scultura sottomarina Ocean Gaia si trova a circa 5 metri di profondità nel mare di Tokunoshima, nel sud del Giappone. Si tratta di una gigantesca scultura sottomarina nata dall'ingegno dell'artista Jason deCaires Taylor famoso in tutto il mondo per aver realizzato diverse opere subacquee.

Anche questa volta l'artista ambientalista voleva ricreare un habitat marino per favorire la formazione di biofilm, coralli e altre forme di vita. Si tratta della prima scultura sottomarina del Giappone con 45 tonnellate di peso e 5,5 metri di larghezza.

Ma qual è il significato di Ocean Gaia? L'opera scultorea sottomarina ha le sembianze di una donna: la figura mitologica di Gaia, la dea primordiale che personifica la Terra. Nata direttamente dal Caos, Gaia è considerata la Madre Universale e l'antenata di quasi tutte le divinità. La scultura marina presenta il volto di Kiko Mizuhara, modella ed attrice, che è stata "immortalata" in una posa quasi da "bella addormentata".

Ocean Gaia a Tokunoshima, l’isola dei centenari in Giappone

L’artista Jason deCaires Taylor per la realizzazione di Ocean Gaia si è ispirato al rapporto tra l'uomo e l'oceano anche se la sua opera ha una duplice finalità. Da un lato installazione artistica, ma dall'altro è anche una scultura realizzata in cemento a pH neutro e acciaio marino dotata di cavità ed aperture pensate per la fauna marina e favorire nel tempo la formazione di biofilm, coralli e altre forme di vita.

Non solo anche la scelta di installarla a Tokunoshima in Giappone non è casuale, visto che l'isola è da sempre nota per i record di longevità. Basti pensare che sull'isola si registra il maggior numero di abitanti centenari, che sono riusciti ad unire uno stile di vita sano con un rapporto diretto con la natura.