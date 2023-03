Caro vacanze 2023: tutti gli aumenti previsti per l'estate

Inflazione, crisi energetica e guerra in Ucraina porteranno - secondo le previsioni - un deciso rialzo dei costi per le vacanze dell’estate ormai alle porte, costringendo molti italiani a rinunciare o a fare scelte più parsimoniose rispetto agli anni scorsi. Dopo che il 2022 ha segnato un deciso aumento dei prezzi, questi stanno continuando a crescere senza sosta, come peraltro appare evidente con le prenotazioni del weekend di Pasqua. Un'ulteriore stangata è prevista in concomitanza con l’arrivo della stagione estiva.

Non solo alberghi e ristoranti

Con le prime giornate primaverili di belle stagione cresce la voglia di organizzare le ferie estive, ma chi sta cercando di prenotare si sarà sicuramente accorto che trovare soluzioni economiche è sempre più complesso.

A oggi, si stima che si potrebbe verificare un aumento del 30% dei prezzi di alberghi, pensioni, bed & breakfast e case vacanze. Il cosiddetto "caro vacanze" non riguarda solamente gli alloggi, ma coinvolge anche il settore dei trasporti: voli aerei, traghetti, treni, pacchetti viaggio e tanto altro. Un discorso simile vale per ristoranti, bar, spiagge, locali serali e centri benessere, oltre a tutto ciò che si fa tipicamente durante una vacanza estiva.

A questo si aggiunge che il budget che gli italiani dedicano alle ferie estive è sempre più limitato a causa dell'aumento di altre spese irrinunciabili - come bollette e carburante - e degli altri incrementi relativi ai costi delle spese quotidiane, cibo incluso. Insomma, le vacanze estive del 2023 si prospettano un lusso per pochi o, perlomeno, molte famiglie saranno costrette a rinunciare a giorni di ferie o ad accontentarsi di destinazioni più economiche.