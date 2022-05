Caro carburante, taglio delle accise prorogato: ecco fino a quando

E' arrivato poche ore fa il via libera del governo che prevede una proroga sul taglio delle accise carburanti, allargando la platea anche alle vetture a metano. Ecco nel dettaglio tutte le misure su benzina e diesel contenute nel nuovo decreto di oggi, 2 maggio.

Sconto sulle accise, arrivata la proroga fino all'8 luglio

Il mese di maggio inizia con una buona notizia per gli automobilisti, che temevano di assistere già a fine mese a nuovi rincari carburante. Il decreto taglia prezzi, approvato lo scorso 18 marzo, prevedeva tra le altre misure anche il contenimento dei costi carburante, grazie a una riduzione delle accise per trenta giorni a partire dal 22 marzo.

Il taglio delle accise era stato poi prorogato di dieci giorni, grazie al sovra-gettito Iva confluito nelle casse dello Stato in seguito ai maggiori proventi dell'imposta legati al rincaro dei carburanti. I dieci giorni sarebbero dovuti terminare proprio oggi, e gli automobilisti italiani erano ormai rassegnati a veder risalire il prezzo alla pompa già nelle prime ore di domani.

L'abbattimento delle accise su benzina e diesel ha permesso agli italiani di risparmiare 25 centesimi al litro su benzina e diesel, mentre ha fatto diminuire il prezzo del Gpl di 8.5 centesimi/litro. Se poi consideriamo che l'Iva viene calcolata sul prezzo comprensivo di accise, l'effetto complessivo per i contribuenti è calcolato in 30,5 centesimi al litro al distributore su diesel e benzina, e 10,4 centesimi per il Gpl. Inutile dire che erano moltissimi gli automobilisti che auspicavano in una nuova proroga, che è arrivata appunto oggi.

Quanto costa un pieno?

Dopo un inizio anno in cui il carburante aveva fatto registrare aumenti vertiginosi, è arrivata la manovra e le successive proroghe taglia accise, volte a contrastare gli aumenti causati dal conflitto in Ucraina, ma anche una serie di ulteriori piccoli rialzi ai prezzi di benzina e diesel.



Quanto costa oggi fare un pieno al distributore? Secondo gli ultimi dati il prezzo medio in modalità self service della benzina è di 1,798 euro/litro (no logo 1,784). In modalità servito, invece, il prezzo medio è pari a 1,931 euro al litro (no logo 1,836).

Per quanto riguarda invece le auto diesel il prezzo medio in modalità self service è di 1.815 euro/litro, (no logo 1,800). In modalità servito invece, il prezzo sale a 1,948 euro al litro (no logo 1,851). E il Gpl? I prezzi vanno da 0,849 a 0,872 euro al litro (no logo 0,854).

Taglio accise, decisione del 2 maggio: intervento esteso alle auto a metano

Non solo il governo ha prorogato il taglio accise su benzina, diesel e Gpl, ma ha anche esteso l'intervento al metano, azzerando di fatto le accise sul carburante finora escluso dalla manovra e riducendo l'Iva al 5%.

Grazie ai nuovi interventi il prezzo medio del metano si posiziona così tra 2,076 e 2,342 euro (no logo 2,075).