Decreto aiuti, proroga per il superbonus 110%: fissata la nuova data

Il nuovo Decreto aiuti del governo Draghi ha portato tante novità importanti, tra cui la conferma del taglio delle accise sui carburanti e il nuovo bonus da 200 euro per i lavoratori e pensionati. Ma non solo: l’esecutivo ha infatti deciso di prorogare la scadenza del 30 giugno prevista per raggiungere il 30% di lavori, necessario per avere accesso al superbonus del 110% per le villette e case unifamiliari.

La nuova scadenza del superbonus 110%

Il Decreto aiuti sposta in avanti la scadenza del 30 giugno per le villette e case unifamiliari: adesso per avere accesso al superbonus 110% è necessario aver completato il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Rimane invece fissa la scadenza generale del 31 dicembre, data ultima per poter considerare le spese sostenute. Non ci sono infine novità sulla cessione del credito.