Bonus da 200 euro per lavoratori e pensionati: quando arriva e come averlo

Non c’è solo proroga del bonus 110% per le villette e case unifamiliari nell’ultimo Decreto aiuti del governo Draghi: la guerra in Ucraina fa volare i prezzi, soprattutto delle bollette e del carburante, e l’esecutivo ha approvato un bonus di 200 euro per lavoratori e pensionati. Una misura pensata per aiutare chi adesso fa fatica a pagare le spese di tutti i giorni: il bonus è una tantum ed è rivolto a chi guadagna meno di 35mila euro all’anno. Per finanziarlo il governo ha deciso di aumentare dal 10 al 25% la tassa sugli extra profitti delle compagnie energetiche.

Quando arriva e come averlo

Il nuovo bonus riguarda 28 milioni di persone tra lavoratori dipendenti, autonomi e pensionati. “Sarà pagato presumibilmente a luglio per i pensionati e tra giugno-luglio per i dipendenti”, ha detto il ministro dell’Economia Daniele Franco. A fare avere il bonus ai dipendenti direttamente in busta paga ci penseranno tra giugno e luglio i datori di lavoro, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile. Gli autonomi potranno invece attingere da un apposito fondo che verrà creato a breve.