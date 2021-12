Foto di Frohe Weihnachten da Pixabay

Capodanno in montagna? Ecco tutte le mete per salutare il 2021 e dare il benvenuto al 2022 sulla neve. Chi vuole sciare, dedicarsi agli sport invernali e ammirare il panorama mentre brinda al nuovo anno con amici e parenti può scegliere uno chalet, un rifugio o un hotel per trascorrere l'ultimo dell'anno nel migliore dei modi.

Ad oggi, infatti, nonostante il forte aumento dei contagi in Italia, non vi sono regole riguardanti gli spostamenti o il coprifuoco. Tra le restrizioni per Capodanno, a causa della pandemia, vi per ora solo il divieto a eventi pubblici, feste di piazza e serate in discoteca. Proprio per questo numerosi Comuni hanno disdetto gli eventi organizzati in precedenza e annunciato alla popolazione le nuove regole stilate per evitare assembramenti durante i festeggiamenti.

Capodanno in montagna: dove passare l’ultimo dell’anno

Dove trascorrere il Capodanno in montagna? Dalla Valle d’Aosta alla Lombardia, dall'Abruzzo, all’Umbria, passando per Trentino, Veneto e Lazio. Si può salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto al 2022 ammirando le montagne innevate, degustando vini pregiati, formaggi d’altura e dolci tipici oppure sorseggiando una cioccolata calda davanti al camino.

In Valle D'Aosta tra le mete più gettonate vi è la splendida Courmayeur. Oltre a sciare, per ammirare il paesaggio, si può optare per lo Skyway Monte Bianco, una funivia che porta dritti dritti a Punta Helbronner per una vista davvero mozzafiato.

In Trentino Alto Adige, invece, sono in molti ad amare l'Alta Badia per i suoi boschi fittissimi e le migliori eccellenze gastronomiche. Città da visitare? Sicuramente Bolzano, Ortisei e Cortina. Altre località? La Val Gardena o Madonna di Campiglio. Il panorama innevato è garantito così come la pace e la tranquillità. Si tratta però di posti altamente apprezzati dai turisti ed è possibile che prenotando all'ultimo minuto si rischi di non trovare grande disponibilità. Sempre in Trentino vi sono inoltre: la Val di Non e San Candido.

In Abruzzo? Impossibile non fare una capatina a Campo Imperatore. Tornando al Nord e precisamente in Lombardia, una delle località dove si può andare per un capodanno in montagna vi è Livigno o Bormio.

Le previsioni meteo per Capodanno: l'arrivo dell'anticiclone africano

Cosa ci dicono le previsioni meteo per Capodanno? Dove ci sarà maggior neve? Ahimè per colpa dell'arrivo dell'anticiclone africano gli appassionati dei fiocchi bianchi dovranno avere una grande pazienza.

A quanto pare tra il 31 dicembre 2021 e l'1 gennaio 2022 le condizioni meteo saranno stabili ovunque. Niente piogge e clima particolarmente caldo rispetto al periodo. Le zone che vedranno temperature eccezionalmente miti sono quelle che riguardano le aree alpine e appenniniche.

Sulle Alpi è possibile che si registreranno le anomalie termiche più significative, con temperature superiori alla media stagionale e valori più tipici della stagione primaverile.