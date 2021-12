Meteo Capodanno 2022: caldo anomalo, assenza di piogge e nebbie

L'apice della fase anticiclonica coinciderà proprio con il Capodanno: tra il 31 dicembre e l'1 gennaio le condizioni meteo saranno stabili ovunque con assenza di piogge, accompagnate da un clima particolarmente caldo per il periodo.

Le zone che vedranno temperature eccezionalmente miti saranno probabilmente le regioni tirreniche, la Sardegna, le aree alpine e appenniniche: in particolare sulle Alpi si registrerà l'anomalia termica più significativa, con temperature superiori alla media stagionale anche di 10-15 gradi e valori che, in pieno inverno, saranno più tipici della primavera avanzata.

Il clima sarà più mite del normale in tutto il Paese, fatta eccezione per le aree interessate da nebbie e nubi basse che tenderanno a formarsi e potranno risultare anche persistenti in pianura al Nord e sul versante adriatico, dalla Romagna al Veneto; qualche nebbia potrà presentarsi anche nelle valli interne del Centro nelle ore più fredde.

Da segnalare per il giorno di Capodanno 2022 degli addensamenti nuvolosi possibili tra Liguria e Toscana, specie lungo le coste. La ventilazione sarà in generale molto debole o assente, fatta eccezione per l’estremo Sud dove venerdì 31 dicembre soffieranno venti anche moderati di Maestrale.

La stabilità atmosferica favorirà anche l'accumulo di sostanze inquinanti negli strati più bassi dell'atmosfera e di conseguenza andiamo purtroppo incontro a un aumento dello smog. L’attuale tendenza non mostra variazioni di rilievo anche nella giornata di domenica 2 gennaio mentre un cambiamento potrebbe verificarsi lunedì 3 gennaio con il possibile transito al Centro-Nord di una perturbazione atlantica.