Una fine dell'anno nel segno dell'anticiclone africano con temperature al di sopra della media stagionale in tutta Italia. Le previsioni meteo per la fine di dicembre e i primi mesi di gennaio 2022 sono chiare: tempo stabile ed eccezionalmente mite su tutto lo stivale per la presenza di un anticiclone di matrice africana che colpirà l'Europa intera.

Anticiclone africano: cosa è?

Un anticiclone africano è in arrivo sull'Italia. Si preannuncia una fine del 2021 e un inizio del 2022 davvero anomalo per la presenza di clima mite e sereno. Previste, infatti, temperature al di sopra della media stagionale con i mesi di dicembre e gennaio che ricordano quelli di maggio o di giugno. Sole e temperature alte in buona parte dell'Italia comprese le zone di collina e montagna. Un Capodanno "africano" verrebbe da dire prendendo spunto proprio dall'anticiclone africano in arrivo su tutta l'Italia. Ma quando si verifica una tale condizione climatica?

Generalmente l'anticiclone africano può presentarsi in tutte le stagioni, ma è durante il periodo estivo che l'avvertiamo maggiormente visto che le calde temperature tendono ad esaltare la sua natura mite e calda. Si chiama 'africano' perché si genera in un'area di alta pressione di natura subtropicale continentale nella zona dell'Africa settentrionale dove si trova il deserto del Sahara che garantisce una continua e persistente stabilità atmosferica.

In meteorologia gli anticicloni sono zone atmosferiche di alta pressione sulla superficie terrestre a forma circolare o ellittica, che causano modeste variazioni dei parametri meteorologici.

Anticiclone africano in arrivo in Italia: cosa determina

L'anticiclone africano pur nascendo in una zona dell'Africa settentrionale può espandersi, grazie a dei meccanismi dinamici, nelle zone del Nord. In particolare quando si crea una lacuna barica iberico marocchina tra le isole Canarie, il Marocco e la Penisola iberica, l'anticiclone si espande verso nord toccando il Mediterraneo e l'Europa meridionale dove spesso può unirsi all'Anticiclone delle Azzorre. Ma cosa determina l'arrivo dell'anticiclone africano nel nostro Paese?

La presenza di questo scenario in Italia genera una stabilità atmosferica con la presenza di sole, temperature miti e molto gradevoli durante la stagione invernale. Le conseguenze sono più complesse, invece, durante i mesi caldi visto che le correnti provenienti dal deserto del Sahara comportano un aumento delle temperature con alti tassi di umidità e un caldo afoso che spesso causa problemi agli individui, in particolare alle persone anziane.