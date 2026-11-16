Cosa c'è nel calendario degli scioperi dal 16 al 30 novembre? Quali stop e disagi dovranno affrontare gli utenti? La settimana dal 16 al 22 novembre 2026 pare essere la più calda proprio perché sono stati organizzati diversi scioperi, proteste e mobilitazioni sindacali in svariati comparti lavorativi.

L'appuntamento principale è fissato per venerdì 20 novembre, con lo sciopero generale nazionale proclamato dalla Cgil per l'intera giornata. Accanto alla mobilitazione nazionale sono previste agitazioni nel trasporto ferroviario e aereo, oltre a iniziative che coinvolgono industria, cultura e spettacolo. Le proteste proseguiranno anche nella parte finale del mese, con vertenze aziendali e richieste di maggiori tutele per lavoratori e pensionati.

Calendario scioperi trasporti dal 20 al 30 novembre 2026: treni e aerei

Cosa prevede il calendario degli scioperi per quanto riguarda il settore dei trasporti? Il calendario delle agitazioni comprende appuntamenti che interesseranno soprattutto il settore ferroviario e quello aereo.

Il primo. Tra venerdì 20 e sabato 21 novembre è previsto uno sciopero nazionale di 23 ore del personale ferroviario, proclamato da Cub Trasporti e Sgb Ferrovie. L'astensione inizierà alle 21 di venerdì e terminerà alle 20 di sabato 21 novembre. La protesta coinvolgerà i lavoratori delle imprese ferroviarie e gli addetti al trasporto merci su rotaia. Per alcune aziende che gestiscono anche servizi di trasporto pubblico locale, lo sciopero riguarderà invece l'intero turno del 21 novembre, nel rispetto delle fasce di garanzia previste.

Domenica 22 novembre sarà interessato anche il trasporto aereo: è in programma uno sciopero di 24 ore del personale Enav di Milano Malpensa, dalle 00:01 alle 23:59, mentre all'aeroporto Marco Polo di Venezia si fermeranno per l'intera giornata i lavoratori della sicurezza di Sicuritalia IVRI, dalle 00:00 alle 23:59. Per chi deve viaggiare è consigliabile verificare eventuali modifiche ai collegamenti direttamente con le compagnie e gli operatori interessati.

Altri scioperi novembre 2026: cultura, scuola e pubblico impiego

Sono in programma altre mobilitazioni? Le proteste e gli stop coinvolgeranno anche altri settori al di fuori dei trasporti. Per martedì 17 novembre, ad esempio, sono in programma due agitazioni nel comparto industriale. A Pontecchio Marconi, in provincia di Bologna, i dipendenti dello stabilimento Kemet incroceranno le braccia per otto ore dopo l'annuncio della chiusura del sito produttivo. Fiom Cgil e Fim Cisl chiedono di salvaguardare lo stabilimento e i posti di lavoro. Nella stessa giornata, a Ravenna, la Fiom Cgil ha proclamato due ore di sciopero provinciale nel settore metalmeccanico per richiamare l'attenzione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, dopo la morte di un operaio sulla piattaforma offshore Brenda.

Mercoledì 18 novembre toccherà invece al mondo della cultura e dello spettacolo, con uno sciopero di un'intera giornata al Teatro alla Scala di Milano. La protesta è stata proclamata da Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilfpc Uil e altre organizzazioni sindacali. Lo stop comporterà l'annullamento di una rappresentazione del balletto Balanchine, Bausch, Stravinskij con Roberto Bolle e il blocco delle prove di Otello.

Venerdì 20 novembre sarà - come già anticipato - la giornata dello sciopero generale nazionale della Cgil, che coinvolgerà per l'intera giornata lavoratrici e lavoratori dei settori pubblici e privati, compresi scuola, università, ricerca, sanità, amministrazioni centrali e locali, commercio e servizi in appalto. Al centro della mobilitazione ci sono le richieste di aumenti salariali, pensioni più adeguate, maggiore potere d'acquisto, investimenti nella sanità pubblica e nell'istruzione, oltre a interventi sulla sicurezza sul lavoro e sulle politiche industriali.

Dal 23 al 27 novembre è prevista l'astensione dalle udienze degli avvocati penalisti, proclamata dall'Unione delle Camere Penali Italiane.

Giovedì 26 novembre incroceranno infine le braccia i dipendenti di BFF Bank, che protesteranno contro la decisione dell'istituto di non riconoscere il premio aziendale.