Sciopero Atm Milano 13 novembre 2026: stop a metro, bus e tram. Orari e fasce garanzia

Si preannuncia un altro "venerdì nero" quello del 13 novembre 2026 per via dello sciopero ATM proclamato dal sindacato Cobas a Milano. Scopriamo i motivi della protesta, gli orari dello stop e le fasce di garanzia per pendolari e lavoratori.

Sciopero Atm a Milano il 13 novembre 2026: orari dello stop e fasce garanzia

ATM ha confermato che è stato proclamato un nuovo sciopero dei trasporti pubblici a Milano nella giornata di venerdì 13 novembre 2026. Stop a metro, tram, bus e mezzi di superficie in tutta la città meneghina per la protesta proclamata dal sindacato Cobas, a cui ha aderito anche la sigla Confial Trasporti. Ad incrociare le braccia, ancora una volta, saranno i lavoratori dell'Azienda Trasporti Milanesi (ATM) con conseguenti disagi e criticità per pendolari, lavoratori e turisti.

Lo sciopero ATM del 13 novembre 2026 a Milano è previsto nella fascia oraria dalle ore 8.45 alle 15 e successivamente dalle 18 fino al termine del servizio con lo stop a tutti i mezzi di trasporto. Disagi, rallentamenti e cancellazioni delle corse di metro, autobus e tram nella città di Milano. Come sempre ATM ha indicato le fasce di garanzia per garantire gli spostamenti di pendolari e lavoratori con i mezzi di trasporto in funzione da inizio servizio alle 8:45 e nella pausa pomeridiana tra le 15 e le 18.

Sciopero ATM 13 novembre 2026 a Milano: i motivi della protesta

Ma quali sono i motivi dello sciopero ATM del 13 novembre 2026? Lo sciopero indetto dai sindacato Cobas con l'appoggio anche di Confial Trasporti è stato proclamato con richieste specifiche riguardo la gestione aziendale e la tutela dei dipendenti. Non solo, tra le richieste anche un aumento del salario di 150 euro netti, la conversione dei contratti da part-time a full time, una migliore gestione di ferie e turni per il personale anziano.

Sul sito ATM è possibile leggere le motivazioni della protesta indetta dai sindacati AL Cobas e CONFIAL Trasporti: "lo sciopero è stato proclamato contro la liberalizzazione, privatizzazione, finanziarizzazione e gare d’appalto dei servizi attualmente gestiti dal Gruppo ATM. Riattivazione del distanziamento tra conducenti di superficie. Pulizia dei mezzi, sicurezza dei lavoratori/aggressioni, fruizione ferie, conversione in full time dei part time. Aumento salariale di € 150 netti, comportamenti lesivi nei confronti di fruitori permessi parentali, gestione di turni anziani/plurimansione, vestiario".