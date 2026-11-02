Scioperi novembre 2026: calendario completo di treni, aerei e scuola

Cosa dice il calendario degli scioperi di novembre 2026? Ecco tutte le date in cui, in questo mese, incroceranno le braccia i lavoratori di treni, aerei e scuola. Cosa è bene segnare sul calendario e quanti e quali disagi ci attendono? Ebbene il mese di novembre 2026 si preannuncia particolarmente intenso sul fronte degli scioperi, con numerose mobilitazioni che interesseranno i trasporti, la scuola e il pubblico impiego. Sono previste proteste locali e nazionali, con possibili ripercussioni per pendolari, studenti e viaggiatori. Tra tutte le date spicca soprattutto quella di venerdì 20 novembre, quando allo sciopero generale proclamato dalla Cgil si affiancheranno altre agitazioni, tra cui quella nazionale del personale ferroviario, destinata a proseguire fino a sabato 21 novembre.

Quando sono previsti tra gli scioperi di novembre 2026 gli stop per i mezzi pubblici? Il calendario degli scioperi dei trasporti di novembre comprende diverse proteste a livello locale e nazionale. Il primo stop è fissato per il prossimo 6 novembre. In giornata, infatti, è previsto uno stop di quattro ore, dalle 13 alle 17, per il personale Enav dell'aeroporto di Bari.

Tra il 10 e l'11 novembre si fermeranno invece i lavoratori di Sbb Cargo Italia, con un'agitazione del trasporto merci su rotaia dalle 21 di martedì 10 alle 4.59 di mercoledì 11.

Il 13 novembre sarà una giornata critica per autobus, metro e tram a Milano, dove si fermerà per 24 ore il personale del gruppo Atm, e a Venezia, con lo sciopero di Atvo. Il 14 novembre toccherà ai dipendenti Amtab di Bari, mentre il 16 novembre a Napoli è previsto uno stop dei lavoratori Anm dalle 11 alle 15.

La mobilitazione più rilevante per il settore ferroviario scatterà alle 21 del 20 novembre e terminerà alle 20 del 21 novembre. Questo sciopero nazionale coinvolgerà il personale delle imprese ferroviarie e il trasporto merci su rotaia, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni alla circolazione. Nella giornata del 21 novembre sono inoltre previste agitazioni nel trasporto pubblico locale. Attenzione anche agli aerei: il personale Enav sarà interessato da uno sciopero nazionale il 21 novembre, dalle 13 alle 17. Ulteriori proteste sono in programma il 22 novembre, con uno stop di 24 ore dei lavoratori Enav a Milano Malpensa e del personale Sicuritalia IVRI all'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Dal 22 fino a fine mese, invece, non sono previsti ulteriori scioperi per il settore dei trasporti. Per evitare disagi si consiglia di verificare sempre dati e orari, di prestare attenzione ai segnali luminosi presenti in stazione o alla varia cartellonistica.

Sciopero scuola e pubblico impiego il 20 novembre: l'unico stop

Non soltanto trasporti. Nel calendario degli scioperi di novembre c'è anche un importante stop nel settore del pubblico impiego. Venerdì 20 novembre 2026 sarà una delle giornate più significative anche per il mondo del lavoro, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra economica. La mobilitazione è rivolta ai lavoratori dei settori pubblici e privati, compresi quelli impiegati negli appalti e nei servizi strumentali, per l'intera giornata lavorativa. Nella stessa data è previsto anche lo sciopero nazionale della scuola e del pubblico impiego indetto da Usb Pubblico Impiego, con possibili ripercussioni sulle attività degli istituti scolastici e degli uffici interessati.

Tra le altre mobilitazioni del mese figura quella dell'11 novembre nel comparto delle telecomunicazioni, che coinvolgerà i lavoratori per l'intera giornata.

Il 23 novembre, invece, è previsto uno sciopero nazionale dei dipendenti Iren.