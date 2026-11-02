FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Scioperi novembre 2026: calendario completo di treni, aerei e scu...

Scioperi novembre 2026: calendario completo di treni, aerei e scuola

Il calendario degli scioperi di novembre 2026 è ricco di date da ricordarsi per via delle varie agitazioni. Tra tutte spicca la data del 20 novembre in cui a fermarsi saranno numerosi lavoratori del pubblico impiego: dalla scuola ai trasporti
Viaggi2 Novembre 2026 - ore 19:09 - Redatto da Redazione Meteo.it
Viaggi2 Novembre 2026 - ore 19:09 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

Cosa dice il calendario degli scioperi di novembre 2026? Ecco tutte le date in cui, in questo mese, incroceranno le braccia i lavoratori di treni, aerei e scuola. Cosa è bene segnare sul calendario e quanti e quali disagi ci attendono? Ebbene il mese di novembre 2026 si preannuncia particolarmente intenso sul fronte degli scioperi, con numerose mobilitazioni che interesseranno i trasporti, la scuola e il pubblico impiego. Sono previste proteste locali e nazionali, con possibili ripercussioni per pendolari, studenti e viaggiatori. Tra tutte le date spicca soprattutto quella di venerdì 20 novembre, quando allo sciopero generale proclamato dalla Cgil si affiancheranno altre agitazioni, tra cui quella nazionale del personale ferroviario, destinata a proseguire fino a sabato 21 novembre.

Scioperi novembre 2026: treni, autobus, metro e aerei, tutte le date

Quando sono previsti tra gli scioperi di novembre 2026 gli stop per i mezzi pubblici? Il calendario degli scioperi dei trasporti di novembre comprende diverse proteste a livello locale e nazionale. Il primo stop è fissato per il prossimo 6 novembre. In giornata, infatti, è previsto uno stop di quattro ore, dalle 13 alle 17, per il personale Enav dell'aeroporto di Bari.

Tra il 10 e l'11 novembre si fermeranno invece i lavoratori di Sbb Cargo Italia, con un'agitazione del trasporto merci su rotaia dalle 21 di martedì 10 alle 4.59 di mercoledì 11.

Il 13 novembre sarà una giornata critica per autobus, metro e tram a Milano, dove si fermerà per 24 ore il personale del gruppo Atm, e a Venezia, con lo sciopero di Atvo. Il 14 novembre toccherà ai dipendenti Amtab di Bari, mentre il 16 novembre a Napoli è previsto uno stop dei lavoratori Anm dalle 11 alle 15.

La mobilitazione più rilevante per il settore ferroviario scatterà alle 21 del 20 novembre e terminerà alle 20 del 21 novembre. Questo sciopero nazionale coinvolgerà il personale delle imprese ferroviarie e il trasporto merci su rotaia, con possibili cancellazioni, ritardi e variazioni alla circolazione. Nella giornata del 21 novembre sono inoltre previste agitazioni nel trasporto pubblico locale. Attenzione anche agli aerei: il personale Enav sarà interessato da uno sciopero nazionale il 21 novembre, dalle 13 alle 17. Ulteriori proteste sono in programma il 22 novembre, con uno stop di 24 ore dei lavoratori Enav a Milano Malpensa e del personale Sicuritalia IVRI all'aeroporto Marco Polo di Venezia.

Dal 22 fino a fine mese, invece, non sono previsti ulteriori scioperi per il settore dei trasporti. Per evitare disagi si consiglia di verificare sempre dati e orari, di prestare attenzione ai segnali luminosi presenti in stazione o alla varia cartellonistica.

Sciopero scuola e pubblico impiego il 20 novembre: l'unico stop

Non soltanto trasporti. Nel calendario degli scioperi di novembre c'è anche un importante stop nel settore del pubblico impiego. Venerdì 20 novembre 2026 sarà una delle giornate più significative anche per il mondo del lavoro, in occasione dello sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra economica. La mobilitazione è rivolta ai lavoratori dei settori pubblici e privati, compresi quelli impiegati negli appalti e nei servizi strumentali, per l'intera giornata lavorativa. Nella stessa data è previsto anche lo sciopero nazionale della scuola e del pubblico impiego indetto da Usb Pubblico Impiego, con possibili ripercussioni sulle attività degli istituti scolastici e degli uffici interessati.

Tra le altre mobilitazioni del mese figura quella dell'11 novembre nel comparto delle telecomunicazioni, che coinvolgerà i lavoratori per l'intera giornata.

Il 23 novembre, invece, è previsto uno sciopero nazionale dei dipendenti Iren.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • I rifugi più affascinanti d’Italia: la classifica 2026 delle mete di montagna da non perdere
    Viaggi30 Ottobre 2026

    I rifugi più affascinanti d’Italia: la classifica 2026 delle mete di montagna da non perdere

    Pubblicata la classifica dei rifugi più affascinanti d’Italia 2026: ecco le mete di montagna da segnare in agenda
  • Dove viaggiare nell’inverno 2026-2027: la classifica delle mete più ambite
    Viaggi30 Ottobre 2026

    Dove viaggiare nell’inverno 2026-2027: la classifica delle mete più ambite

    Quanti di voi stanno pensando ad un viaggio durante l'inverno 2026-2027? Ecco una serie di mete da non perdere!
  • I borghi italiani dove il tempo sembra essersi fermato: 7 luoghi da scoprire
    Viaggi30 Ottobre 2026

    I borghi italiani dove il tempo sembra essersi fermato: 7 luoghi da scoprire

    Ecco 7 borghi italiani dove il tempo sembra essersi fermato: tra vicoli storici, case antiche e piazze silenziose
  • Da Milano a Bruxelles in treno notturno per i mercatini di Natale: prezzi e orari
    Viaggi29 Ottobre 2026

    Da Milano a Bruxelles in treno notturno per i mercatini di Natale: prezzi e orari

    C'è un treno notturno che ti porta da Milano a Bruxelles per visitare i mercatini di Natale: ecco gli orari e le tariffe.
Ultime newsVedi tutte
Meteo: nuovo peggioramento del tempo a metà settimana? La tendenza
Tendenza2 Novembre 2026
Meteo: nuovo peggioramento del tempo a metà settimana? La tendenza
La tendenza meteo per la seconda parte della settimana, da giovedì 5 novembre, indica un nuovo possibile peggioramento a iniziare dalle Isole.
Meteo, settimana autunnale tra nuvole e clima fresco per molte regioni. La tendenza da mercoledì 4 novembre
Tendenza1 Novembre 2026
Meteo, settimana autunnale tra nuvole e clima fresco per molte regioni. La tendenza da mercoledì 4 novembre
Più stabile ls parte centrale della settimana, ma non sempre soleggiata: nuvole e qualche pioggia, con un clima anche più fresco della media
Meteo più stabile da martedì 3 novembre: dove arrivano le ultime piogge
Tendenza31 Ottobre 2026
Meteo più stabile da martedì 3 novembre: dove arrivano le ultime piogge
Dopo il forte maltempo di domenica e lunedì, da martedì si conferma un miglioramento (ma non tornano sole diffuso e clima mite!)
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 02 Novembre ore 19:09

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154