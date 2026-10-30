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Manovra 2027, bollo auto ed esenzione: chi non paga e quanto costano le targhe personalizzate

La legge di Bilancio 2027 introduce la possibilità di richiedere targhe su misura per automobili e motocicli, un’opzione disponibile dal 2028 con una spesa massima di 600 euro.
Curiosità30 Ottobre 2026 - ore 13:25 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Una nuova misura prevista dal decreto-legge del 17 settembre 2026, n. 162, stabilisce la possibilità di non pagare il bollo auto per il prossimo anno, ma soltanto per i cittadini che rientrano in specifiche condizioni. L’agevolazione sarà concessa a ciascun beneficiario per una sola automobile e avrà carattere temporaneo. Potranno usufruirne anche alcuni proprietari di veicoli con tassa automobilistica in scadenza a dicembre 2026, se il pagamento dovrà essere effettuato entro gennaio 2027. Come precisato dall’Automobile Club d’Italia (ACI), per verificare l’accesso all’esenzione occorre fare riferimento alla data entro cui versare l’imposta. Non è quindi determinante il periodo a cui si riferisce il bollo, ma il termine effettivo previsto per il pagamento.

Manovra 2027, bollo auto ed esenzione: chi non paga

L’agevolazione sul bollo auto prevista per il 2027 riguarda diverse categorie di veicoli, ma soltanto se vengono rispettati precisi limiti stabiliti dalla normativa. Possono accedere al beneficio le automobili a benzina e diesel, comprese quelle dotate di alimentazione doppia o tecnologia ibrida, con una potenza massima di 80 kW. La disposizione può comprendere anche motocicli e ciclomotori che rispettano le condizioni richieste. Sono inclusi sia i mezzi intestati direttamente al contribuente sia quelli utilizzati tramite leasing o noleggio a lungo termine senza conducente, purché siano rispettati tutti gli obblighi previsti, compresa la presenza di un’assicurazione valida. Il provvedimento è destinato esclusivamente ai cittadini privati e non alle aziende o alle società. Ogni persona può beneficiare dello sconto fiscale per un solo veicolo, anche se possiede più mezzi che soddisfano i criteri indicati.

Un requisito fondamentale riguarda il periodo di pagamento, che deve essere compreso tra il primo gennaio e il 31 dicembre 2027. Di conseguenza, anche un’automobile con bollo riferito a dicembre 2026 può ottenere l’esenzione se la scadenza effettiva per il versamento è fissata a gennaio 2027. Al contrario, chi avrebbe dovuto pagare la tassa entro la fine del 2026 non potrà usufruire del vantaggio, anche se la copertura del bollo prosegue nell’anno successivo. Non sarà inoltre possibile recuperare il beneficio pagando nel 2027 un'imposta già scaduta nell'anno precedente.

Targhe personalizzate, quanto costano

Il nuovo Codice della strada introduce la possibilità per gli automobilisti di richiedere una targa personalizzata, scegliendo una combinazione di lettere e numeri diversa da quella normalmente assegnata. La domanda dovrà essere presentata al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, rispettando le condizioni e le procedure che saranno definite da un apposito regolamento. Al momento, però, non sono ancora stati chiariti tutti i dettagli relativi alle modalità di richiesta e ai limiti nella scelta dei caratteri. Resta quindi da capire se sarà possibile superare il tradizionale formato composto da due lettere, tre cifre e altre due lettere.

La normativa ha invece già stabilito quanto costerà ottenere una targa con una sequenza scelta dal proprietario. Per le automobili, il prezzo previsto è di 500 euro per la coppia di targhe, comprensiva di quella anteriore e posteriore. A questa cifra si aggiunge un contributo del 20%, pari a 100 euro, destinato al Ministero, portando la spesa complessiva a 600 euro. Per i motocicli, invece, il costo di partenza è fissato a 300 euro, inclusi gli elementi autoadesivi necessari per l'identificazione. Applicando anche in questo caso la maggiorazione del 20%, pari a 60 euro, il totale da pagare raggiungerà i 360 euro.

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Ultimo aggiornamento Venerdì 30 Ottobre ore 13:25

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