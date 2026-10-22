Sciopero generale del 30 ottobre 2026: trasporti e scuole, chi aderisce e perché

È stato indetto uno sciopero generale per venerdì 30 ottobre 2026 che potrebbe coinvolgere diversi settori del lavoro pubblico e privato, con possibili ripercussioni sui trasporti, sulla scuola e su alcuni servizi pubblici.

La mobilitazione è stata proclamata dall’Unione Sindacale di Base e si affianca a quella indetta da USI-CIT, con l’adesione di USI Educazione e USIS. Al centro della protesta ci sono il carovita, la perdita di potere d’acquisto degli stipendi, le condizioni di lavoro e le richieste di maggiori risorse per salari e servizi.

Sciopero dei trasporti il 30 ottobre: orari e possibili disagi

Cosa prevede lo sciopero generale del 30 ottobre? Cosa accadrà ai trasporti? La principale criticità la dovrà affrontare chi deve spostarsi con i treni. Lo stop è previsto dalle ore 21 di giovedì 29 ottobre fino alle 20:59 di venerdì 30 ottobre.

In caso di adesione del personale, potrebbero verificarsi cancellazioni, ritardi e modifiche alla circolazione dei treni regionali e a lunga percorrenza. Per limitare i disagi, i viaggiatori dovranno consultare gli aggiornamenti di Trenitalia, Italo e degli altri operatori, controllando gli elenchi ufficiali dei collegamenti garantiti.

Per i servizi regionali sono generalmente previste fasce di garanzia nei giorni feriali, dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, ma occorre verificare le disposizioni applicabili e i treni effettivamente assicurati.

Per autobus, tram e metropolitane, invece, non è possibile indicare un unico orario valido in tutta Italia: orari e fasce di servizio dipenderanno dalle singole aziende e dalle proclamazioni applicabili.

Gli altri stop dalla scuola alla sanità

A scioperare saranno anche il comparto dell’istruzione e la sanità. Orari e modalità sono tutte da verificare, località per località. Non è detto che tutti i docenti o i medici aderiscano allo sciopero. Possibili ripercussioni sono attese anche negli uffici pubblici amministrativi, nel rispetto delle prestazioni indispensabili e dei servizi essenziali previsti dalla normativa.

Alla mobilitazione nazionale si affianca inoltre la protesta dei lavoratori portuali contro il traffico di armi e il coinvolgimento degli scali marittimi nei circuiti legati alla guerra. Tra i porti italiani indicati nelle iniziative figurano: Genova, Livorno, Trieste, Civitavecchia, Ancona, Ravenna e Gioia Tauro.