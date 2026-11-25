Il calendario degli scioperi dei trasporti di dicembre 2026 si preannuncia particolarmente impegnativo per chi deve spostarsi in Italia, soprattutto nella prima metà del mese. Per le festività, invece, tutto procederà come previsto. Chi dovrà spostarsi da Nord a Sud o viceversa, non incontrerà intoppi.

La giornata più critica sarà quella di venerdì 4 dicembre, quando è previsto uno sciopero generale nazionale con possibili ripercussioni su treni, aerei, autobus e autostrade. Altre mobilitazioni sono in programma tra il 14 e il 18 dicembre e coinvolgeranno diversi settori della mobilità, dai taxi al trasporto ferroviario e aeroportuale. Ecco tutte le date, gli orari e le informazioni utili per organizzare i propri spostamenti ed evitare disagi.

All'interno del calendario degli sciopero dei trasporti di dicembre 2026 il primo appuntamento da segnare in agenda è sicuramente quello di giovedì 3 e venerdì 4 dicembre. Il motivo? C'è in programma uno sciopero generale nazionale coinvolgerà diversi comparti del trasporto.

Per i treni di Trenitalia, Italo e Trenord l'agitazione scatterà alle 21 di giovedì 3 dicembre e terminerà alle 21 di venerdì 4, con possibili cancellazioni e modifiche alla circolazione.

Lo stop interesserà anche il personale autostradale, dalle 22 del 3 dicembre alle 22 del giorno successivo, mentre per il trasporto aereo la mobilitazione è prevista dalle 00:00 alle 23:59 del 4 dicembre. Possibili disagi anche per autobus, tram, metropolitane e collegamenti marittimi, secondo modalità definite a livello territoriale.

Per lunedì 14 dicembre è previsto uno sciopero di 24 ore del personale di assistenza a terra di Aviation Services negli aeroporti di Roma Fiumicino e Ciampino. Nella stessa giornata sono previste quattro ore di stop per il trasporto pubblico locale in alcune aree della Calabria, tra Crotone e la provincia di Cosenza.

Martedì 15 dicembre sarà invece la giornata dello sciopero nazionale dei taxi, dalle 8 alle 22, accompagnato dall'agitazione del personale ENAV all'aeroporto di Bologna per l'intera giornata e da uno stop degli autobus AMC a Casale Monferrato dalle 9 alle 11:30.

Mercoledì 16 dicembre altro sciopero nuovamente nel settore del trasporto ferroviario, con due agitazioni che interesseranno il personale di Italo NTV: la prima dalle 3 del 16 dicembre alle 2 del 17 dicembre, la seconda dalle 9:01 alle 16:59. Nella stessa giornata sono previste proteste anche per Ferrovie del Sud Est nel bacino di Lecce e per il trasporto pubblico locale a Napoli. A Bologna, inoltre, è in programma uno sciopero di quattro ore del personale della società La Lucente, dalle 11 alle 15.

Giovedì 17 dicembre ci sarà un'agitazione negli appalti ferroviari e venerdì 18 dicembre uno stop nazionale nel settore dell'autotrasporto merci e della logistica.

Scioperi dicembre 2026: consigli utili per viaggiare ed evitare disagi

Cosa fare per evitare i disagi? In occasione delle giornate di sciopero è importante informarsi preventivamente per evitare di ritrovarsi in stazione o alla fermata dell'autobus senza il collegamento previsto. Il primo consiglio è consultare i siti ufficiali delle aziende di trasporto, come Trenitalia, Italo, Trenord e delle compagnie aeree, dove vengono pubblicati gli aggiornamenti sulla circolazione, gli eventuali servizi cancellati e gli elenchi dei mezzi garantiti.

È altrettanto utile prestare attenzione ai segnali luminosi e ai monitor informativi nelle stazioni, oltre che agli avvisi e ai cartelloni affissi alle fermate degli autobus, senza trascurare le comunicazioni diffuse attraverso gli altoparlanti.

È bene ricordare che, anche durante gli scioperi, sono previste fasce orarie di garanzia per i lavoratori pendolari. Per il trasporto ferroviario regionale, nei giorni feriali, i servizi essenziali sono generalmente tutelati dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21, mentre per gli aerei restano garantiti alcuni voli nelle fasce protette individuate dall'ENAC, dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Per autobus, tram e metropolitane, invece, gli orari garantiti possono cambiare a seconda della città e dell'azienda di trasporto.