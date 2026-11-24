La settimana bianca costa sempre di più. In vista della stagione sciistica 2026/2027, Assoutenti lancia l’allarme sul cosiddetto “caro-neve”, con nuovi aumenti per skipass, alberghi, ristoranti e servizi legati alle vacanze in montagna.

A pesare soprattutto è il costo degli impianti: rispetto a cinque anni fa, in alcune delle principali località sciistiche italiane gli aumenti dei biglietti giornalieri hanno superato il 43%.

Caro Neve: Skipass fino a 89 euro al giorno

Per la stagione 2026/2027 un biglietto giornaliero per un adulto arriva a 89 euro nel comprensorio Dolomiti Superski, mentre a Courmayeur servono 75 euro, al Civetta 72 euro e al Sestriere 69 euro.

Anche rispetto allo scorso inverno i prezzi continuano a crescere: l’incremento più consistente tra le località analizzate riguarda Courmayeur, con un +8,7%, seguito da La Thuile (+5,2%), Bormio (+5%) e Vialattea (+4,5%).

In cinque anni rincari fino al 43%

Il confronto con il 2021 mostra però aumenti ancora più marcati.

Secondo l’analisi di Assoutenti, il prezzo dello skipass giornaliero è cresciuto del 43,3% a Livigno, del 37% a Bormio, del 36,6% sulla Vialattea e del 33,9% a Courmayeur. Per il Dolomiti Superski l’incremento raggiunge il 32,8%.

Aumentano anche gli abbonamenti stagionali: in Valle d’Aosta un adulto può arrivare a spendere 1.590 euro, cifra che sale a 1.876 euro includendo anche gli impianti di Zermatt.

Non aumentano solo gli skipass

Il costo dello sci è soltanto una parte della spesa complessiva.

Al prezzo degli impianti devono infatti essere aggiunti hotel, rifugi, ristoranti, lezioni di sci, noleggio o acquisto dell’attrezzatura e altri servizi legati al soggiorno in montagna.

Secondo il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso, l’aumento generale dei costi sta progressivamente modificando le abitudini delle famiglie italiane.

Due milioni di italiani in meno sulla neve rispetto al 2019

L’associazione evidenzia anche un dato significativo sulle presenze.

Tra gennaio e marzo 2026 sarebbero stati 2 milioni in meno gli italiani che hanno scelto una vacanza sulla neve rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia.

Una riduzione che Assoutenti quantifica in circa 1,5 miliardi di euro di minore giro d’affari, mentre la tradizionale settimana bianca rischia di diventare sempre meno accessibile per una parte delle famiglie.