Non più soltanto monumenti, musei e spiagge. Sempre più viaggiatori scelgono la prossima destinazione partendo da un piatto, un prodotto tipico o addirittura un singolo ingrediente. È il fenomeno del Biteseeing, uno dei nuovi trend del turismo gastronomico. Il termine nasce dall’unione tra bite, boccone, e sightseeing: il cibo non è più semplicemente qualcosa da provare durante una vacanza, ma diventa il motivo stesso per partire.

Cos’è il Biteseeing

Secondo una recente ricerca internazionale, il 79% degli intervistati sarebbe disposto a viaggiare appositamente per vivere un’esperienza legata alla gastronomia locale, una percentuale superiore a quella registrata per le esperienze culturali e storiche.

Ancora più significativo il dato relativo al singolo prodotto: il 57% viaggerebbe anche soltanto per scoprire un ingrediente particolare. In Italia la percentuale è ugualmente del 57%.

Il Biteseeing significa quindi visitare un luogo per conoscere da vicino l’origine di ciò che mangiamo: entrare in un frantoio, partecipare alla raccolta dello zafferano, cercare tartufi nei boschi o visitare un mercato insieme ai produttori locali.

Le esperienze gastronomiche crescono del 47%

A confermare che non si tratta soltanto di una curiosità social ci sono anche le prenotazioni.

Nell’ultimo anno le esperienze gastronomiche prenotate sulla piattaforma GetYourGuide sono aumentate del 47%, contro una crescita del 16% delle visite legate a siti culturali e storici.

Tra le attività più ricercate ci sono mercati e bancarelle di prodotti tipici, degustazioni e musei dedicati al cibo.

Il turista non vuole quindi soltanto assaggiare un prodotto, ma conoscerne la storia, incontrare chi lo produce e capire come arriva dal territorio alla tavola.

Dalla Toscana all’Abruzzo: il Biteseeing in Italia

L’Italia parte inevitabilmente avvantaggiata grazie alla quantità di produzioni locali legate a territori molto specifici.

Tra le esperienze indicate come esempi del nuovo trend c’è la ricerca del tartufo in Toscana, nei dintorni di San Gimignano, accompagnati da famiglie locali e cani addestrati.

In Abruzzo, invece, il viaggio può essere costruito intorno allo zafferano di Navelli, seguendo la raccolta dei fiori e la separazione manuale degli stimmi.

Alle Eolie, sull’isola di Salina, sono protagonisti i capperi, con visite nelle aziende agricole che permettono di conoscere coltivazione e lavorazione di uno dei prodotti simbolo dell’isola.

Dal wasabi giapponese alla vaniglia delle Canarie

Il fenomeno naturalmente non riguarda soltanto l’Italia.

In Giappone c’è chi raggiunge Azumino per visitare le coltivazioni di wasabi e assaggiarlo fresco direttamente nel luogo in cui viene prodotto.

A Tenerife si può invece scoprire la coltivazione della vaniglia, mentre a Corfù il viaggio gastronomico ruota intorno all’olio d’oliva.

Tra le altre esperienze emergono le saline di Lanzarote, i pomodori di Santorini, le sardine di Setúbal in Portogallo e il pepe del Sichuan in Cina.

Il cibo diventa una destinazione

Il Biteseeing racconta quindi un cambiamento nel modo di organizzare le vacanze.

Prima si sceglieva una città e successivamente si cercava dove mangiare. Ora può accadere esattamente il contrario: si sceglie cosa si vuole assaggiare e poi si costruisce il viaggio intorno a quel prodotto.

Una tendenza che può favorire anche destinazioni meno conosciute, piccoli borghi e territori lontani dai grandi flussi turistici.

Il piatto diventa così soltanto il punto di partenza per conoscere cultura, tradizioni, produttori e paesaggi