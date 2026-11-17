Sci in crisi. A quanto pare la stagione sciistica 2026/2027 si apre in generale tra diverse difficoltà per il turismo invernale italiano. Quali? Da una parte aumentano i prezzi di skipass, alberghi e servizi, rendendo la settimana bianca sempre meno accessibile alle famiglie; dall'altra, la diminuzione delle nevicate e l'incertezza climatica mettono a rischio l'apertura di numerose piste.

Il ricorso all'innevamento artificiale diventa sempre più importante, soprattutto per le piste che si trovano a quote più basse dove la Dama Bianca non fa capolino, ma comporta costi economici e ambientali crescenti. Cambiano anche le abitudini dei turisti, con soggiorni più brevi, maggiore attenzione al risparmio. Per fortuna pare esserci una presenza sempre più significativa di visitatori stranieri.

Stagione sciistica 2026/2027, diminuiscono le piste disponibili e aumentano i prezzi degli skipass

Che problemi ci sono per la stagione sciistica 2026/2027? Uno dei principali ostacoli per la prossima stagione riguarda il costo delle vacanze sulla neve. Secondo il monitoraggio compiuto da Assoutenti, dall'analisi dei dati raccolti è emerso che negli ultimi cinque anni i prezzi degli skipass giornalieri hanno registrato aumenti fino al 43,3%.

Per l'inverno 2026/2027, è inoltre stato stimato che, una giornata sugli impianti delle Dolomiti, Superski arriverà a costare 89 euro, mentre a Courmayeur si toccheranno i 75 euro. Rincari significativi anche a Livigno, Bormio e nel comprensorio della Vialattea. Il problema non riguarda soltanto gli impianti di risalita.

Quali altri prezzi sono aumentati? Quelli alberghieri, della ristorazione e del noleggio dell'attrezzatura oltre che quelli delle lezioni di sci. Secondo le stime dell'Osservatorio Italiano del Turismo Montano di JFC, una settimana bianca nel 2026/2027 costerà mediamente il 5,6% in più rispetto alla stagione precedente, con una spesa stimata di 1.573 euro per un adulto e di circa 4.101 euro per una famiglia di tre persone. Costi davvero importanti che non tutte le famiglie possono sostenere.

Altro problema per la nuova stagione sciistica? A pesare sul settore è anche la riduzione della neve naturale. A causa anche del cambiamento climatico è sempre più difficile garantire l'apertura degli impianti per tutta la stagione, soprattutto nelle località situate a quote inferiori.



Per compensare la scarsità di precipitazioni, molti comprensori ricorrono alla neve programmata. Si tratta però di una soluzione che richiede investimenti, energia e disponibilità di risorse idriche. Cosa dicono gli ultimi dati? Tra gennaio e marzo 2026, secondo Assoutenti, due milioni di italiani in meno hanno scelto una vacanza sulla neve rispetto al 2019, con una perdita economica stimata in 1,5 miliardi di euro.

Cosa fare dunque? Per affrontare queste difficoltà, i comprensori stanno puntando su una combinazione di innovazione e diversificazione dell'offerta così da essere pronte per le prime aperture della stagione che sono generalmente previste tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre, ovviamente neve permettendo.

Una strategia da mettere in atto nel prossimi futuro è quella di rendere la montagna una destinazione interessante anche indipendentemente dalla possibilità di sciare.

Proprio secondo l'Osservatorio JFC, l'inverno 2026/2027 segnerà un'evoluzione del turismo montano, sempre meno legato esclusivamente agli sport sulla neve e sempre più orientato alle esperienze. Possono così prendere piede attività alternative quali eventi, festival, intrattenimento e iniziative all'aperto. Rimangono le offerte per le famiglie calibrate anche su soggiorni più brevi e itinerari che coinvolgono diverse località.

A concludere va comunque detto che le prime previsioni economiche per il comparto restano per ora complessivamente positive. L'Osservatorio JFC stima un aumento delle presenze del 4,1% e un fatturato della filiera pari a 12,836 miliardi di euro, in crescita del 5,2%.