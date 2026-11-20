Attraversare montagne innevate, laghi ghiacciati e piccoli villaggi guardando il paesaggio dal finestrino. Per le vacanze di Natale 2026 alcune delle ferrovie panoramiche più spettacolari d’Europa continuano a viaggiare anche durante l’inverno, trasformando il tragitto in una parte fondamentale della vacanza.

Dalla Svizzera ai fiordi norvegesi, ecco alcune delle esperienze ferroviarie più suggestive da programmare tra dicembre e l’inizio del 2027.

Bernina Express, dall’Italia alla Svizzera tra neve e ghiacciai

Per chi parte dall’Italia è probabilmente la soluzione più affascinante e semplice.

Il Bernina Express collega Tirano, in Lombardia, con St. Moritz e le Alpi svizzere, attraversando il Passo del Bernina, viadotti, vallate e paesaggi d’alta quota. La linea dell’Albula e del Bernina è inoltre Patrimonio mondiale UNESCO.

Il programma invernale prosegue durante il periodo natalizio, con servizi anche tra 26 dicembre 2026 e 5 gennaio 2027. Con la neve, il contrasto tra il rosso del treno e il bianco delle montagne rende questa una delle tratte ferroviarie più fotografate d’Europa.

Glacier Express, da Zermatt a St. Moritz

Sempre in Svizzera c’è il celebre Glacier Express, che attraversa le Alpi collegando Zermatt e St. Moritz.

Il servizio invernale 2026-2027 parte il 5 dicembre, quindi è pienamente operativo durante le festività natalizie. Il viaggio attraversa località come Brig, Andermatt, Disentis e Coira prima di raggiungere l’Engadina. La prenotazione del posto è obbligatoria.

È il viaggio da scegliere per chi vuole dedicare praticamente un’intera giornata al panorama alpino, osservandolo dalle grandi vetrate delle carrozze panoramiche.

Flåm Railway, il Natale tra i fiordi della Norvegia

Cambio totale di scenario in Norvegia, dove la Flåmsbana collega Flåm a Myrdal attraversando appena 20 chilometri di montagne, cascate e vallate.

La Flåm Railway funziona anche in inverno, con quattro collegamenti giornalieri nel periodo compreso tra novembre 2026 e marzo 2027, salvo alcune riduzioni nelle giornate festive.

Il 5 e 6 dicembre è prevista anche una speciale Christmas Edition con Babbo Natale a bordo, ma l’esperienza panoramica resta disponibile anche durante il periodo natalizio.

Oslo-Bergen, attraversando l’altopiano innevato

Per chi vuole un vero viaggio attraverso la Norvegia c’è la Bergen Line, la ferrovia che unisce Oslo e Bergen in circa sette ore.

La tratta attraversa l’Hardangervidda, il più grande altopiano montano d’Europa, raggiungendo quota 1.237 metri. In inverno il paesaggio può trasformarsi in una distesa di neve quasi continua.

La linea resta attiva anche durante Natale, anche se il numero di collegamenti viene ridotto in alcune giornate festive e alcune corse vengono cancellate la vigilia di Natale e a Capodanno. Per godersi meglio il panorama è preferibile scegliere una partenza diurna, considerando le poche ore di luce della Norvegia in dicembre.

In treno da Montreux alla casa di Babbo Natale

Tra gli itinerari più natalizi in assoluto c’è anche la ferrovia che sale da Montreux a Rochers-de-Naye, in Svizzera. Il trenino a cremagliera raggiunge oltre 2.000 metri di altitudine, regalando viste sul Lago di Ginevra e sulle Alpi innevate.

Dal 20 novembre al 24 dicembre 2026 sulla montagna viene inoltre allestita la Casa di Babbo Natale, raggiungibile proprio in treno: un’esperienza particolarmente indicata per un viaggio natalizio con bambini.

Quale scegliere per Natale 2026?

Per chi parte dall’Italia il Bernina Express resta probabilmente la scelta più immediata, grazie alla partenza da Tirano e alla possibilità di arrivare direttamente nel cuore dell’Engadina.

Il Glacier Express è invece ideale per costruire una vera vacanza ferroviaria in Svizzera, mentre Flåm e Bergen offrono gli scenari più nordici, tra fiordi, montagne e grandi distese innevate.

Per le famiglie, infine, Montreux e Rochers-de-Naye aggiungono al viaggio panoramico una vera atmosfera natalizia. In tutti i casi è consigliabile prenotare con anticipo: dicembre è uno dei periodi più richiesti e durante 24, 25, 26 e 31 dicembre alcuni operatori prevedono orari ridotti