Lunedì 23 novembre partirà dalla stazione centrale di Malmö, in Svezia, un treno speciale diretto verso Narvik, nel nord della Norvegia. Il viaggio, organizzato dalla compagnia ferroviaria svedese Snälltåget, attraverserà suggestivi paesaggi scandinavi fino a raggiungere le regioni oltre il Circolo polare artico.

L’arrivo nella città norvegese è previsto nel pomeriggio del giorno successivo, dopo una notte trascorsa a bordo. L’iniziativa, chiamata “Treno notturno dell’aurora boreale”, rappresenta una delle principali novità della stagione invernale. I passeggeri avranno l’opportunità di vivere un’esperienza ferroviaria insolita, immersi negli scenari del Grande Nord.

Aurora boreale, il treno che porta oltre il Circolo Polare Artico: la tratta

Il suggestivo itinerario ferroviario tra Svezia e Norvegia si sviluppa per circa 2.156 chilometri, attraversando anche la capitale Stoccolma e raggiungendo alcune delle località più spettacolari del Nord Europa. Tra le tappe principali figurano Kiruna, Abisko e Björkliden, mete situate nei pressi del confine norvegese e particolarmente apprezzate per i paesaggi artici. La partenza da Malmö è prevista lunedì 23 novembre alle 13.15, con arrivo a Narvik martedì 24 alle 16.34, dopo oltre 27 ore di percorrenza.

Durante il tragitto, il convoglio attraverserà il Circolo polare artico nella mattinata di martedì, offrendo ai viaggiatori un’esperienza immersiva nell'estremo Nord. Il viaggio di rientro si svolgerà venerdì 27 novembre, con partenza da Narvik alle 12.40 e arrivo a Malmö sabato alle 14.45, passando per Stoccolma.

La compagnia precisa che gli orari potrebbero subire modifiche a causa di eventuali interventi sulla rete ferroviaria. Per trascorrere la notte a bordo si potrà scegliere tra cabine private, adatte anche a gruppi di sei persone, e sistemazioni condivise con cuccette disposte su due livelli. Le cabine private sono dotate di biancheria, mentre nelle soluzioni condivise sono inclusi cuscino, lenzuolo e piumone.

Anche i possessori del pass Interrail potranno usufruire del servizio, ma sarà necessario riservare anticipatamente il posto. Le cabine private partono da circa 220 euro e chi acquista contemporaneamente il viaggio di andata e ritorno potrà beneficiare di una riduzione del 20%, mentre le altre tariffe saranno consultabili durante la prenotazione online.

Dove scendere per vedere l'aurora

La compagnia Snälltåget suggerisce tre località imperdibili lungo il percorso, ideali per scoprire le bellezze della Lapponia svedese e ammirare i paesaggi artici. La prima è Abisko, dove si trova una struttura turistica immersa nell’omonimo parco nazionale, con una splendida vista sul lago Torneträsk e sulla caratteristica valle di Lapporten.

La zona ospita anche l’Aurora Sky Station, famosa per l’osservazione dell’aurora boreale, e rappresenta il punto di partenza del Kungsleden, uno dei percorsi escursionistici più conosciuti della regione.

Un’altra tappa consigliata è Björkliden, situata in posizione sopraelevata rispetto al lago e caratterizzata da ampi spazi aperti, particolarmente favorevoli per osservare il cielo notturno. Infine, Kiruna è la scelta più indicata per chi cerca una maggiore disponibilità di alberghi, strutture ricettive e servizi per i visitatori. Le tre destinazioni offrono esperienze differenti tra natura incontaminata, panorami spettacolari e occasioni per ammirare il fenomeno dell’aurora boreale.