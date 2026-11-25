Nel corso di un incontro tenutosi ieri, 24 novembre, a Zurigo, tra la filiale svizzera del gruppo TUI Travel e i media, è emerso che i cittadini elvetici dovranno mettere in conto aumenti consistenti per le prossime vacanze estive. I prezzi dei viaggi organizzati potrebbero aumentare tra il 5% e il 10% rispetto alla stagione precedente, e i rincari potrebbero non riguardare solo loro.

Caro vacanze, in estate aumenti del 5-10%?

Notizie poco rassicuranti per i vacanzieri arrivano dall'incontro tenutosi ieri a Zurigo tra i media e la direttrice del TUI Suisse, Nicole Pfammatter. Secondo le previsioni di quest'ultima potremmo assistere a un aumento dei prezzi per i viaggi organizzati del 5-10% rispetto alla stagione passata. L'impennata dei prezzi sarebbe dovuta in gran parte al rincaro del carburante, che si riflette direttamente sui costi dei collegamenti aerei.

Sempre secondo quanto affermato da Pfammatter, anche i rincari dei prezzi di soggiorno rischiano di far desistere alcuni turisti a concedersi una vacanza oltreconfine. Gli aumenti delle strutture alberghiere sono pesanti soprattutto negli Stati Uniti, dove per una prima colazione in hotel (spesso non compresa nel prezzo della camera) si può arrivare a sborsare fino a 80 dollari.

Nonostante i timori legati al caro vacanze tuttavia, le prenotazioni per le vacanze estive stanno registrando un'accelerazione: a prenotare con largo anticipo sono soprattutto gruppi e famiglie, mentre i single e le coppie preferiscono organizzare il viaggio a ridosso della data di partenza.

Turismo invernale: cresce la domanda per alcuni Paesi

La situazione sembra capovolgersi se analizziamo le vacanze invernali, con alcuni Paesi che, secondo la responsabile della comunicazione del gruppo TUI, Aage Dünhaupt, stanno vivendo addirittura un'accelerazione rispetto agli anni passati. È il caso dell'Egitto, dove le prenotazioni hanno già superato i volumi dell'anno scorso. Accantonati i timori per la vicinanza geografica del Paese ai luoghi del conflitto, la domanda ha ripreso a cerscere. Tra i viaggi a corto e medio raggio, insieme all'Egitto, tengono bene anche le Isole Canarie e Capo Verde, mentre per quelli a lungo raggio sono Thailandia, Maldive, Repubblica Dominicana, Mauritius e Zanzibar a detenere il record di preferenze.

Gli Emirati Arabi Uniti, tradizionalmente presenti tra le destinazioni più ambite, sono ben lontani dai livelli di domanda degli anni passati: a frenare il desiderio di una vacanza a Dubai o Abu Dhabi, secondo Pfammatter, sono soprattutto le conseguenze della guerra in Iran.

Vacanze estive 2027: località balneari del Mediterraneo tra le mete preferite

In vista dell'estate 2027, sono le vacanze balneari nel Mediterraneo la scelta preferita dei turisti. Proprio per questo, TUI intende ampliare soprattutto i collegamenti aerei verso la Grecia, la Turchia e l'Egitto.

Non si registra invece al momento, una corsa verso destinazioni più fresche. Le tanto decantate coolcation, che negli ultimi anni hanno attirato l'attenzione dei media come nuova tendenza, non mostrano particolari exploit. Sempre secondo Dünhaupt, le vacanze nei Paesi nordici, sebbene stiano aumentando, sono ben lontane dai numeri registrati dalle mete abituali perchè sono partite da livelli molto bassi. Anche i prezzi elevati dei pacchetti volo+soggiorno potrebbero frenare la domanda in questo segmento.

Destinazioni estate 2027 più care anche per gli italiani?

I fattori che fanno ipotizzare un rincaro del 5-10% sulle vacanze estive 2027 esposti ieri a Zurigo, riflettono quanto espresso un mese fa dall'amministratore delegato di Ryanair, Michael O’Leary. Lo scorso 20 ottobre, in occasione di una conferenza stampa a Bruxelles, O’Leary aveva affermato l'evntualità (neppure troppo remota) di assistere al più grande aumento dei prezzi dei biglietti aerei della storia in Europa nei prossimi 12 mesi.

La previsione si basava sull’aumento dei costi operativi delle compagnie aeree, soprattutto per via del costo del carburante sempre più alto, e su una conseguente riduzione dell’offerta di posti a causa di fallimenti e operazioni di acquisizione nel settore. "Se alcuni vettori dovessero uscire dal mercato o ridurre le proprie attività" aveva dichiarato O’Leary "una parte della capacità di trasporto verrebbe meno". Si tratta di due dinamiche che, agendo contemporaneamente, finirebbero inevitabilmente per spingere verso l’alto il costo dei biglietti.