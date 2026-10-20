Scioperi novembre 2026: calendario di treni, aerei e mezzi pubblici

Novembre non è ancora iniziato, ma si preannuncia complicato considerando gli scioperi previsti nel settore dei trasporti. Stop alla circolazione di treni e aerei, ma anche del trasporto pubblico locale in diverse città. Scopriamo il calendario con tutte le date delle proteste.

Scioperi novembre 2026: si ferma il trasporto aereo e ferroviario merci

Il mese di novembre 2026 si preannuncia difficile per chi abitualmente si sposta per motivi di lavoro o piacere, visto che sono stati annunciati una serie di scioperi ed agitazioni che coinvolgeranno tutto il settore dei trasporti, dagli aerei ai treni, ma anche a metropolitane, bus e trasporto ferroviario merci. Il periodo più difficile sarà quello tra venerdì 20 e domenica 22 novembre 2026 con uno sciopero nazionale del personale ENAV e le astensioni per la durata di 24h due che coinvolgeranno gli aeroporti di Milano Malpensa e Venezia Marco Polo.

Ma entriamo nel dettaglio con le prime date degli scioperi annunciati a novembre 2026. Si parte il 6 novembre con lo sciopero della durata di 4 ore del trasporto aereo della società ENAV presso l’aeroporto di Bari, indetto dalla RSA Fast-Confsal-AV. Stop dalle ore 13 alle 17 con conseguenze sulla gestione dei voli in partenza dalla città pugliese.

Il 10 e 11 novembre 2026, invece, incroceranno le braccia i lavoratori del trasporto ferroviario merci di SBB Cargo con uno sciopero indetto dalle ore 21 di martedì 10 novembre fino alle 4.59 di mercoledì 11 novembre. Lo sciopero è stato proclamato dal sindacato Filt-Cgil, ma riguarda l'intero settore a livello nazionale con conseguenze gravi sulla logistica ferroviaria e merci.

Sciopero trasporto pubblico locale a novembre 2026: da Venezia a Milano

Per la giornata di venerdì 13 novembre 2026 è stato annunciato lo sciopero dei mezzi di trasporto pubblico locale a Venezia. La protesta, della durata di 24h, coinvolgerà tutto il personale ATVO, l’Azienda Trasporti Veneto Orientale, ed è stata indetta da SGB e Fast Mobilità.

Sempre il 13 novembre 2026 sciopero del trasporto pubblico locale di 24 ore anche a Milano. Ad incrociare le braccia tutti i lavoratori dell'Azienda Trasporti Milanesi (ATM) con conseguenze sulla circolazione di metro, tram e bus. Restano le fasce di garanzia, solitamente fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18.

Sabato 14 novembre 2026 sciopero del trasporto pubblico locale a Bari dalle ore 00 alle 24. La protesta, che coinvolge tutto il personale AMTAB di Bari, è stata indetta da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil e Ugl Autoferro.

Il 16 novembre, invece, sciopero di quattro ore del trasporto pubblico a Napoli. La mobilitazione, proclamata da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, FNA e Faisa-Cisal, è stata annunciata dalle ore 11 fino alle 15 e coinvolgerà tutto il personale di ANM con conseguenze su metropolitane, ma anche funicolari e servizi automobilistici.

Non solo il trasporto aereo e quello pubblico locale, visto che il mese di novembre 2026 si preannuncia difficile anche per il trasporto ferroviario. Stop alla circolazione dei treni per la durata di 23 ore dalle ore 21 di venerdì 20 novembre fino alle 20 di sabato 21 novembre 2026. Lo sciopero, indetto da Cub Trasporti e SGB Ferrovie, coinvolgerà tutto il personale del settore ferroviario con possibili cancellazioni, ritardi e criticità per moltissimi viaggiatori.

Attenzione: sempre il 21 novembre 2026 è stato proclamato dai sindacati Cub Trasporti e SGB Ferrovie anche lo sciopero del trasporto pubblico locale a gestione ferroviaria sempre nel rispetto delle fasce di garanzia. Ad incrociare le braccia i lavoratori di: Ferrovie del Sud Est, GTT, SAD, Trentino Trasporti, Ferrovie Udine-Cividale, Sistemi Territoriali, Trasporto Ferroviario Toscano, Ferrotramviaria, Ferrovia Adriatico Sangritana-TUA, EAV, Ferrovie del Gargano e Ferrovie della Calabria. Possibili ritardi e cancellazioni in diverse regioni tra cui: Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Abruzzo, Campania, Puglia e Calabria.

Infine da segnalare anche lo sciopero nazionale ENAV, la società per azioni italiana che gestisce in esclusiva il controllo e la sicurezza del traffico aereo civile nello spazio aereo di competenza nazionale. 4 ore di stop dalle 13 alle 17 nella giornata di sabato 21 novembre 2026 con conseguenze su tutto il traffico aereo. Lo sciopero, proclamato da Filt-Cgil e UGL Trasporto Aereo, ricade lo stesso giorno dello sciopero dei treni in una giornata che si preannuncia critica per la mobilità in Italia.

Il 22 novembre 2026, invece, due scioperi nel settore aereo. Il primo della durata di 24 ore del personale ENAV dell’aeroporto di Milano Malpensa, proclamato dalla RSA Fast-Confsal-AV. Il secondo, invece, annunciato da Fisascat-Cisl avrà una durata di 24 ore e vedrà incrociare le braccia tutto il personale di Sicuritalia IVRI presso l’aeroporto Marco Polo di Venezia.