Pneumatici invernali, quando montarli: perché è importante non aspettare la prima neve

Con l’avvicinarsi del 15 novembre, torna l’attenzione sulla sicurezza stradale e sull’importanza di viaggiare con pneumatici adeguati alle condizioni climatiche. Non è necessario infatti attendere la prima nevicata per rendersi conto dei rischi legati alla stagione fredda, perché anche la pioggia può rendere l’asfalto particolarmente insidioso e aumentare gli spazi di frenata.

Sulle strade interessate dalle disposizioni locali, sarà obbligatorio montare gomme invernali oppure avere a bordo catene da neve o dispositivi antiscivolo omologati e adatti al proprio veicolo. La normativa entrerà in vigore il 15 novembre e resterà generalmente valida fino al 15 aprile dell’anno successivo.

Pneumatici invernali, quando montarli: perché non aspettare la prima neve

Il 15 novembre rappresenta una data importante per tutti gli automobilisti, perché da quel momento entra in vigore l’obbligo di utilizzare equipaggiamenti adatti alla stagione invernale sulle strade soggette a specifiche disposizioni. Per mettersi in regola è possibile scegliere tra pneumatici invernali già installati sul veicolo oppure catene da neve e altri strumenti antiscivolo omologati, purché compatibili con l’automobile.

La scadenza ordinaria di questo provvedimento è fissata al 15 aprile, anche se alcune amministrazioni possono stabilire periodi diversi in base alle caratteristiche delle strade e alle condizioni climatiche locali. L'obbligo, infatti, non riguarda indistintamente l'intera rete stradale nazionale, ma soltanto i percorsi indicati attraverso apposite ordinanze e segnalazioni. Per questo motivo, prima di mettersi in viaggio, è sempre consigliabile informarsi sulle disposizioni in vigore lungo il tragitto.

Ma quali sono i motivi per cui conviene scegliere le gomme invernali? Questi pneumatici sono realizzati con materiali e caratteristiche specifiche che permettono di affrontare meglio le temperature rigide e le superfici stradali difficili.

La loro mescola mantiene una maggiore morbidezza con il freddo, mentre il disegno del battistrada, dotato di particolari scanalature e lamelle, contribuisce a migliorare la presa sull'asfalto bagnato, freddo o innevato. Un riferimento utile per valutare il passaggio agli pneumatici invernali è la temperatura di 7 gradi: al di sotto di questo valore, infatti, le gomme estive possono perdere parte della loro efficacia.

Cosa rischia chi non è in regola?

Non rispettare le disposizioni relative agli equipaggiamenti invernali può comportare conseguenze economiche per gli automobilisti. Chi viene fermato senza pneumatici adeguati o senza catene e dispositivi antiscivolo previsti dall'ordinanza rischia infatti una multa.

Le somme da pagare variano in base al luogo in cui viene commessa l'infrazione: si parte da 42 euro e si può arrivare a 173 euro nei centri abitati, mentre sulle strade extraurbane la sanzione va da 87 a 344 euro. In autostrada, invece, gli importi sono compresi tra 80 e 318 euro.

In alcune situazioni, le autorità possono anche vietare al conducente di proseguire il tragitto fino a quando non avrà sistemato la propria posizione. Tuttavia, il rischio più importante non riguarda il portafoglio, ma la sicurezza di chi viaggia. Affrontare l'inverno con gomme non adatte può rendere l'automobile meno stabile, ridurre la tenuta di strada e aumentare sensibilmente la distanza necessaria per fermarsi.

Le difficoltà diventano ancora maggiori quando bisogna reagire rapidamente a un ostacolo o affrontare una curva su una superficie scivolosa. Gli pneumatici invernali sono progettati proprio per offrire prestazioni migliori quando il termometro scende, grazie a materiali specifici e a un battistrada studiato per favorire la presa sul terreno e la trazione sulla neve.

È comunque importante ricordare che nemmeno le gomme più performanti possono garantire un'aderenza completa sul ghiaccio: per viaggiare senza esporsi a pericoli inutili occorre quindi mantenere una velocità adeguata, guidare con prudenza e lasciare sempre uno spazio maggiore dal veicolo che precede.