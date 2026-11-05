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Ryanair, dal 10 novembre nuove regole per i bagagli: consegna in aeroporto entro 60 minuti dal volo

Nuove regole in arrivo per i passeggeri Ryanair: da martedì 10 novembre 2026 entreranno in vigore modifiche alle procedure aeroportuali.
Mobilità5 Novembre 2026 - ore 10:49 - Redatto da Redazione Meteo.it
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Dal 10 novembre 2026 entreranno in vigore nuove disposizioni per i passeggeri che scelgono di volare con Ryanair. La compagnia aerea ha deciso di anticipare la chiusura dei banchi aeroportuali dedicati al check-in e alla consegna dei bagagli da imbarcare.

I viaggiatori dovranno quindi completare queste operazioni entro 60 minuti prima della partenza prevista, anziché entro i precedenti 40 minuti. La modifica sarà applicata in tutti gli aeroporti raggiunti dalla compagnia irlandese, senza distinzioni tra i diversi scali. La decisione, già comunicata nei mesi scorsi, è stata nuovamente confermata dalla società il 27 ottobre.

Ryanair, dal 10 novembre cambiano le regole per i bagagli

Le nuove regole introdotta da Ryanair avrà conseguenze soprattutto per i passeggeri che devono imbarcare un bagaglio in stiva, una categoria che rappresenta circa un quinto della clientela della compagnia. Chi viaggia con una valigia dovrà quindi presentarsi in aeroporto con un anticipo maggiore, così da completare tutte le procedure entro un'ora prima della partenza prevista.

Una volta superato questo termine, non sarà più possibile consegnare il proprio bagaglio agli appositi sportelli. È importante precisare che il riferimento sarà sempre l'orario indicato sul biglietto e non quello dell'effettivo decollo dell'aereo. La disposizione sarà valida in tutti gli aeroporti in cui opera il vettore irlandese.

Il cambiamento coinvolgerà coloro che intendono effettuare il check-in direttamente in aeroporto, mentre non ci saranno modifiche per la registrazione attraverso i canali digitali. Il servizio online continuerà infatti a essere accessibile fino a due ore prima del volo. I passeggeri che hanno già selezionato il proprio posto potranno effettuare la procedura con un anticipo massimo di 60 giorni rispetto alla partenza.

Chi, invece, preferisce non pagare per la scelta del sedile potrà completare gratuitamente il check-in a partire dalle 24 ore precedenti. Per chi non utilizza il servizio online resterà comunque disponibile la registrazione in aeroporto, ma sarà necessario rispettare il nuovo limite temporale e sostenere l'eventuale costo aggiuntivo previsto da Ryanair.

Nessuna modifica per chi viaggia con il bagaglio a mano

Le nuove disposizioni annunciate da Ryanair non comporteranno cambiamenti per la maggior parte dei viaggiatori, ovvero circa l'80% dei clienti che vola senza bagagli da imbarcare in stiva.

Chi viaggia soltanto con il bagaglio a mano potrà continuare a seguire le procedure abituali, senza dover modificare i propri programmi. Una volta effettuata la registrazione attraverso il sito ufficiale o l'applicazione della compagnia e scaricata la carta d'imbarco, sarà possibile recarsi direttamente ai controlli di sicurezza. Successivamente, i passeggeri potranno raggiungere il gate seguendo gli orari e le indicazioni già stabiliti dall'aeroporto.

Non sono quindi previste nuove limitazioni per chi ha completato correttamente il check-in digitale. La compagnia irlandese invita comunque tutti i clienti a non arrivare in aeroporto all'ultimo momento. È infatti importante considerare il tempo necessario per superare i controlli di sicurezza e le verifiche dei documenti di viaggio. Eventuali code o rallentamenti potrebbero richiedere più tempo del previsto, soprattutto negli aeroporti maggiormente frequentati.

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Ultimo aggiornamento Giovedì 05 Novembre ore 14:07

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